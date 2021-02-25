كيندال جينر بإطلالة شبه عارية.. وتلمّح للمرحلة الثانية من علاقتها الجديدة!

ارتبطت عارضة الأزياء "كيندال جينر" بعلاقة رومانسية مع صديقها "ديفين بوكر" حيث أعلنت ذلك بشكل رسمي عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

ويبدو واضحًا ان نجمة الواقع تحرص على بقاء علاقتها سريّة حيث لم تنشر العديد من اللقطات معًا أو اثناء تواجدهما في الحجر الصحي.

وبالرغم من ذلك نشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا سلسلة من الصور المثيرة والتي ظهرت فيها بإطلالات شبه عارية من بكيني إلى ارتدائها الهودي دون بنطال.

كما نشرت صورة لحبيبها الجديد "ديفين" وهو واقف في ساحة كما يبدو أنه مصنع للنبيذ، ويبدو أنهما ينتقلان إلى الخطوة الثانية في علاقتهما حيث يبدوان سعيدين للغاية.

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