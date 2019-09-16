كيندال جينر تتألق على غلاف مجلة W Korea.. وهذا سبب غيابها عن أسبوع الموضة في نيويورك

غابت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" عن أسبوع الموضة في نيويورك لهذا العام، لكنها ما زالت متألقة في عالم الأزياء بشكل عام.

فنشرت كيندال أمس الأحد صورةً لها على غلاف مجلة W Korea لعدد أكتوبر المقبل، حيث تم التقاط صورة الغلاف من قبل المصوّر هوغو كومت.

وظهرت في الصورة التي نشرتها عارضة الأزياء وهي ترتدي بنطال جينز بخصر عالي مع توب أبيض ذو أكمام طويلة وقطعة قماش مخملية زيتية فوقه، ولإتمام إطلالتها اعتمدت تسريحة الشعر المبلل وبعض القلائد حول عنقها.

وفي لقطة أخرى بدت كيندال بإطلالة كورية مثيرة فاعتمدت تسريحة الشعر المستوحاة منهم، حيث رفعت شعرها بالعصا، كما ارتدت قميص أزرق من الساتان المطوع بالورد مع فستان أسود محبوك ومزيّن بالزهور الملوّنة.

وعلى صعيد غيابها عن أسبوع الموضة في نيويورك، فقد اختارت كيندال الجلوس على الهامش بين الحضور بدلاً من المشاركة، ورجح البعض ان يكون غياب كيندال له علاقة بمعاناتها من القلق خلال الفترة الماضية، فهي ترغب بإعادة شحن نفسها للعروض المقبلة، وصرّحت حول ذلك بقولها: "إنه امر اكثر من اللازم، لكنني لن أكذب كنت أفتقده"، كما أضافت: "عندما كنت أشاهد الفتيات كنت أقول اللعنة أريد أن أسير معهم".

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