كيندال جينر تدحض شائعات عودتها لحبيبها الفلسطينى.. وتخطط لعلاقة جادة مع ديفين بوكر

بعد أيام من تداول أنباء عودة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية والسوبر مودل العالمية كيندال جينر لحبييها الفلسطينى فيصل خضرة المعروف باسم " فاي"، حيث التقت عدسات الكاميرات صور للثنائي، أكدت مصادر مقربة ، أن كيندال جينر وديفين بوكر يقعان في حب بعضهما البعض ويخططان لعلاقة أكثر جدية.

وذلك بعد أن انتقلت عارضة الأزياء الشهيرة البالغة من العمر 25 عاماً، إلى حسابها الرسمي على منصة انستغرام لمشاركة صورة لها ولنجم Phoenix Suns على خاصية ستوري لتؤكد بذلك رسمياً علاقتها بديفين.

كما أكدت مصادر مقربة من الثنائي، أن كيندال وديفين يخططان بالفعل لتصبح علاقتهم أكثر جدية.

وكشف المصدر أن كيندال كانت مستعدة للكشف عن علاقتها بديفين بشكل علني أكبر والتخلص من أي تكهنات غير ضرورية في وسائل الإعلام. لكنها دائماً ما تفضل عدم مشاركة حياتها الخاصة علي وسائل التواصل، وتكتفي كيندال بمشاركة القليل.

وأضاف، ومؤخراً، شعرت كيندال بأنها مستعدة للمشاركة أكثر قليلاً مما كانت عليه في الماضي، والدليل علي ذلك نشرها صورة ارتباطها بديفين في عيد الحب.

وتابع المصدر، "أصبحت علاقتهما أكثر جدية وديفين يحب كيندال كثيرا.. كما أنه يجعلها تشعر بالراحة والأمان وهو محترم للغاية، وهي جميع الصفات التي تحبها كيندال ".

وبهذا، يتم دحض جميع التقارير السابقة حول عودته كيندال لحبييها الفلسطينى السابق فيصل خضرة، وذلك بعد أن ظهرت كيندال برفقة فيصل، وارتدت سروال جينز وقميص أسود وتوب أبيض.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: