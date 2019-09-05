كيندال جينر لا تخجل من استعراض جسدها.. وتظهر عارية الصدر ترويجاً لخط ملابسها الجديد

تستغل عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" جسدها الرشيق للترويج للعديد من المنتجات والعلامات التجارية فهي ليست خجولة عندما يتعلّق الأمر باستعراض جسمها أمام الكاميرات.

وتأكيداً لذلك نشرت كيندال أمس الأربعاء صورةً لها وهي عارية الصدر وترتدي بنطال أبيض فقط بينما استخدمت يديها لتغطية صدرها العاري وذلك للترويج لخط ملابسها الجديد بالتعاون مع شقيقتها كلوي.

وكانت الصورة باللون الأبيض والأسود بينما بدت كأنها في نزهة في الهواء الطلق، وقد علّقت عليها: "ارتداء اللون الأبيض بعد يوم العمال".

ولم تكن تلك الصورة الجريئة الأولى لكيندال فقد نشرت في الشهر الماضي عبر حسابها الخاص على إنستغرام صورةً عارية تماماً حيث استخدمت زواياها جسدها للتستر بينما قام المصور المشهور ميرت ألاس بالتقاطها.

ويشار إلى أن كيندال من أشهر عارضات الأزياء وأعلاهن سعراً فقد حصلت على أعلى أجر مدفوع لعام 2018 مقابل 22 مليون دولار.

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