كيندال جينر عارية وجينيفر لوبيز تُعيد إطلالة الأدغال بعد 20 عامًا على ارتدائها في حملة فيرساتشي!

أثارت النجمة "جينيفر لوبيز" ضجة كبيرة عند ارتدائها نسخة من فستان فيرساتشي الأخضر والمستوحى من الأدغال قبل 20 عاماً وبدت بإطلالة أجمل فيه عندما اختارته ايضاً لظهورها أثناء العرض في أسبوع الموضة في ميلانو في إيطاليا.

وبذلك أصبحت جينيفر مشهورة عالمياً بهذا الفستان الاستعراضي الذي ارتدته لحفل غرامي عام 2000 والآن عادت جينيفر إلى الأدغال الخضراء في حملة إعلانية جديدة من فيرساتشي.

وانضمت إليها عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر خلال حملة العلامة التجارية لربيع وصيف 2020 والتتي تُظهر العديد من اللوحات الثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى المجموعة الرائعة من الملابس الأخرى.

وظهرت جينيفر وهي ترتدي قطع من الملابس الأخرى المستوحى من نفس الفستان فاختارت بنطال وبليزر مفتوح، أما كيندال فقد ظهرت بتنورة قصيرة وبليزر ضخم من نفس النقشة والألوان.

وفي صورة أخرى ملفتة لعارضة الأزياء كيندال ظهرت وهي عارية تماماً في خلفية الصور بينما كانت تغطي صدرها بيديها وهي تقف أمامهم مرتدية الملابس من نفس المجموعة.

وفي بيان أطلقته المجموعة حول الحملة الإعلانية قالت جينيفر فيها: "فيما يتعلق بحياتي المهنية كان الفستان المستوحى من الغابة أفضل شيء في الوقت المناسب بالنسبة لي فإن فيرساتشي تتمكن من وضع شيء جميل في العالم".

وتابعت قولها: "إنه حلم التعاون مع صديقتي دونتيلا مرة أخرى في هذه الحملة الرائعة وخلق كل شيء جديد من قطعة من تاريخ الأزياء الشهير".

وكانت جينيفر قد ارتدت هذا الفستان في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2000 وبعد مرور 20 عاماً أعادت إحياءه في مدرجات ميلانو في أسبوع الموضوع لترتديه المرة الثالثة خلال حلقتها في Saturday night.

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