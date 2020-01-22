كيندال جينر وبن سيمونز في موعد غرامي.. هل يعودان؟

قضت نجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" احتفالات ليلة راس السنة 2020 مع حبيبها السابق بن سيمونز حيث أُشيع عودتهما مع بعضهما في ذلك الوقت.

وبعد مرور ثلاث أسابيع من عام 2020 تم تصوير الثنائي يوم الأحد الماضي في مدينة نيويورك حيث كانا يتناولان طعام الغداء في مطعم Bubby's.

وظهرت كيندال برفقة بن وهما يرتديان ملابس سوداء وكانت كيندال تشرب القهوة وبحسب مصادر قريبة يبدو أنهما قضيا وقتاً معاً في صالة ليتل سيستر.

كانت كيندال وبن في علاقة رومانسية معاً عام 2018 وانفصلا في نهاية العام إلا أن شائعات ارتباطهما عادت مرة أخرى الشهر الماضي.

وخلال وقت سابق كشف مصدر بأن كيندال كانت تسافر بالخفية ذهاباً وإياباً لرؤية بن في فيلادلفيا ففي الأسبوع الماضي ذهبت إلى هناك لمقابلته بعد مباراته في بوسطن.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: