  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كيندال جينر وبن سيمونز في موعد غرامي.. هل يعودان؟

كيندال جينر وبن سيمونز في موعد غرامي.. هل يعودان؟

منشور 22 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:30
كيندال جينر وبن سيمونز
كيندال جينر وبن سيمونز

قضت نجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" احتفالات ليلة راس السنة 2020 مع حبيبها السابق بن سيمونز حيث أُشيع عودتهما مع بعضهما في ذلك الوقت.

وبعد مرور ثلاث أسابيع من عام 2020 تم تصوير الثنائي يوم الأحد الماضي في مدينة نيويورك حيث كانا يتناولان طعام الغداء في مطعم Bubby's.

وظهرت كيندال برفقة بن وهما يرتديان ملابس سوداء وكانت كيندال تشرب القهوة وبحسب مصادر قريبة يبدو أنهما قضيا وقتاً معاً في صالة ليتل سيستر.

كانت كيندال وبن في علاقة رومانسية معاً عام 2018 وانفصلا في نهاية العام إلا أن شائعات ارتباطهما عادت مرة أخرى الشهر الماضي.

وخلال وقت سابق كشف مصدر بأن كيندال كانت تسافر بالخفية ذهاباً وإياباً لرؤية بن في فيلادلفيا ففي الأسبوع الماضي ذهبت إلى هناك لمقابلته بعد مباراته في بوسطن.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...