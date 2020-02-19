كيندل جينر وهاري ستايلز معًا رغم الانفصال.. ويتألقان بالأخضر ولأصفر!

شوهدت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" برفقة حبيبها السابق المغني الإنجليزي "هاري ستايلز" في الحفل الذي أقامته شركة "سوني" في فندق "ذا ستاندر" بالعاصمة البريطانية لندن، عقب انتهاء حفل توزيع جوائز BRIT AWArd لعام 2020.

استمتعت "كيندال جنير" برفقة "هاري ستايلز" حتى ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، وشوهدا يتجاذبان أطراف الحديث ويضحكان بتواجد مجموعة من الأصدقاء، وأثبتا بذلك أنهما لا يزالان صديقين رغم انفصالهما بعد علاقة رومانسية جمعتهما.









وتألقت نجمة تلفزيون الواقع مُرتديةً طقم أخضر برّاَق مكوَّن من توب بأكمام طويلة وبنطال عريض من العلامة التجارية "ساكس بوتس"، في حين سرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان. بينما اعتمد "ستايلز" بدلة صفراء نسَّقها بربطة عنق أرجوانية.

يذكر أن الثنائي بدأت علاقتهما عام 2014، وشوهدا معًا خلال رحلة إلى جزر الكاريبي عام 2016، ورغم ن "كيندال" أرادت استمرار علاقتهما، إلّا أن "هاري" كان لديه مشاكل في الاستقرار.