"لأني مسلم".. تفتيش جائزة "رامي يوسف" في مطار لوس أنجلوس

كشف النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف عن تعرضه لموقفٍ "مُحرجٍ" في مطار لوس أنجلوس أثناء رحلة عودته إلى مقر إقامته بعد أيام من حصوله على جائزة "غولدن غلوب-Golden Glob" كأفضل ممثل كوميدي لعام 2019.

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لكن على ما يبدو أن الإجراءات الصارمة التي تتبعها السلطات الأمريكية في مطاراتها المنتشرة عبر ولاياتها الـ50 لا تستثني أحدًا، حتى وإن كان نجمًا عالميًا بارزًا تصدر اسمه عناوين الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين.

ونشر "يوسف"، عددًا من مقاطع الفيديو والصور من خلال خاصية الـ"ستوري-Stories" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، أظهرت تعرض الصندوق الذي يحمل الجائزة للتفتيش بالمرور على جهاز "أشعة X" للتحقق من محتوياته.

وعلق "يوسف"، على المقطع ممازحًا: "تفتيش عشوائي لابد أن تخضع له وتتعامل معه، خاصة عندما تحمل اسمًا مسلمًا".

يذكر أن رامي يوسف حصل على جائزة "غولدن غلوب" في نسختها الـ77، كأفضل ممثل في فئة المسلسل الكوميدي، عن بطولة مسلسل "Ramy".

تعرف أكثر على النجم رامي يوسف من خلال هذا الفيديو:

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