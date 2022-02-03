لانجوري أحمر وورود على السرير.. شاهد استعدادات كورتني كارداشيان وترافيس باركر لعيد الحب

تثير نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" وخطيبها الجديد "ترافيس باركر" جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية علاقتهما الرومانسية، وذلك بنشر الكثير من الصور المثيرة واللقطات الحميميمة بينهما.

استعدادات كورتني كارداشيان وترافيس باركر لعيد الحب

شاركت نجمة الواقع "كورتني كارداشيان" سلسلة من الصور مع متابعينها كشفت من خلالها عن استعداداتها لعيد الحب مع خطيبها الجديد ترافيس باركر.

وظهرت كورتني في أول صورة وهي ترتدي لانجوري مثير باللون الأحمر والدانتيل الأسود، كما شاركت صور الزينة حيث زيّنت سريرها بالورود الحمراء.

وفي صورة أخرى ظهرت بعض الاستعدادات على شاطىء البحر حيث زيّنت شاطىء البحر بورود حمراء على شكل قلب بالاضافة إلى الشموع لإضافة أجواء رومانسية.

سخرية المتابعين من كورتني كارداشيان وترافيس باركر

نشرت كورتني كارداشيان خلال وقت سابق صورة مثيرة للجدل حيث ظهرت وهي تقبّل خطيبها ترافيس باركر بشكل حميمي مما عرّضها للسخرية.

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات للسخرية من صورة كورتني حيث قال أحدهم: "أنت لديك أطفال، لا يجوز هذا الشيء".

علاقة كورتني كارداشيان وترافيس باركر

أعلنت كورتني كارداشيان خلال الشهر الماضي عن خطوبتها رسمياً من ترافيس باركر حيث قدّم لها خاتم من الألماس وأكّدت مصادر قريبة بان زواجهما سيكون قريباً.

ويشار بأن كورتني لديها ثلاثة أطفال من حبيبها السابق سكوت ديسك.