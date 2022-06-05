لقطات من زيارة فرقة BTS للبيت الأبيض.. لفتة طريفة من جو بايدن

تصدّرت الفرقة الكورية "BTS" وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها للبيت الأبيض وذلك من أجل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة بعض الامور والقضايا الهامة.

ونشر الرئيس الامريكي جو بايدن مقطع فيديو قصير عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر فيها وهو يستقبل الفرقة وذلك بعد أربعة ايام من الزيارة الرسمية.

It was great to meet with you this week at the White House, @bts_bighit. The rise in anti-Asian hate crimes requires all of us to stand up, speak out, and give hate no safe harbor. Thanks for all you’re doing. It matters. pic.twitter.com/R1YpKnO9zA — President Biden (@POTUS) June 4, 2022

وظهر جو بايدن في بداية الفيديو وهو يقوم بتشغيل أغنية الفرقة الشهيرة Butter لحظة دخول الفرقة للمكان المتواجد فيه بايدن وذلك في محاولة منه لإزالة الحرج والخوف والرهبة وحتى يشعرهم بأنهم في منزلهم ويخلصهم من التوتر الذي قد يشعرون به

وظهرت الفرقة بعد ذلك في انحاء البيت الأبيض وهم يتجولون حيث ألقت الفرقة خطابها جول جرائم الكراهية ضد آسيا كما تحدثوا عن تجاربهم الخاصة فيما يتعلق بجرائم الكراهية

وعلّق الرئيس الأمريكي على الفيديو بقوله: "لقد تشرّفت بلقائكم في هذا الأسبوع يا فرقة BTS، وان تزايد جرائم الكراهية يتطلب منا جميعا الوقوف والتحّدث بصراحة عنها"