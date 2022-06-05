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لقطات من زيارة فرقة BTS للبيت الأبيض.. لفتة طريفة من جو بايدن

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 01:22
فرقة BTS
فرقة BTS

تصدّرت الفرقة الكورية "BTS" وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها للبيت الأبيض وذلك من أجل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة بعض الامور والقضايا الهامة.

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ونشر الرئيس الامريكي جو بايدن مقطع فيديو قصير عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر فيها وهو يستقبل الفرقة وذلك بعد أربعة ايام من الزيارة الرسمية.

وظهر جو بايدن في بداية الفيديو وهو يقوم بتشغيل أغنية الفرقة الشهيرة Butter لحظة دخول الفرقة للمكان المتواجد فيه بايدن وذلك في محاولة منه لإزالة الحرج والخوف والرهبة وحتى يشعرهم بأنهم في منزلهم ويخلصهم من التوتر الذي قد يشعرون به

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وظهرت الفرقة بعد ذلك في انحاء البيت الأبيض وهم يتجولون حيث ألقت الفرقة خطابها جول جرائم الكراهية ضد آسيا كما تحدثوا عن تجاربهم الخاصة فيما يتعلق بجرائم الكراهية

وعلّق الرئيس الأمريكي على الفيديو بقوله: "لقد تشرّفت بلقائكم في هذا الأسبوع يا فرقة BTS، وان تزايد جرائم الكراهية يتطلب منا جميعا الوقوف والتحّدث بصراحة عنها"

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