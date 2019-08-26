لماذا تظهر ميغان ماركل بيدين متشابكتين دومًا؟.. خبراء لغة الجسد يجيبون

تكشف حركات الجسد عن شخصية المرء؛ لذلك يحلل خبراء لغة الجسد الشخصية وفقًا لحركتها، إذ تشير كل حركة أو لفتة إلى صفات قد لا تخطر يومًا ببال من يفعلها.

ولأن ماركل شخصية عامة تسلط عليها الأضواء أينما ذهبت، تظهر دائمًا بيدين متشابكتين، فهل هناك سر لهذه الحركة؟ هذا ما سيكشف عنه خبراء لغة الجسد بحسب ما ورد في صحيفة Aol البريطانية.

لم تكمل ماركل بعد عامها الثاني كعضوة في العائلة الملكية البريطانية، لكن الأحداث المتلاحقة في حياتها، بداية من علاقتها بالأمير هاري وظهورها للعالم بصحبته دائمًا، مرورًا بزفافها الأسطوري الذي تابعه الملايين بشغف، نهاية بحملها وولادتها أميرًا جديدًا ضمن السلالة الملكية، غير أنّ عدسات المصورين والصحف التي تهاجمها لم تترك مجالاً إلا وتحدثت عنها فيه بصورة سلبية.

في المقابل، يحاول المشجعون والمعجبون بماركل الدفاع عنها باستمرار، لذا حاولوا لفت الانتباه، إلى أنها لطالما كانت دائمًا تحت الأضواء، ذلك لكونها ممثلة هيولوودية شهيرة، لكنها لم تخضع لمثل هذه التعليقات السخيفة من قبل، بالرغم من ظهورها دائما بأيدٍ متشابكة ومحتفظة بابتسامتها الهادئة.

جاء الرد من خبيرة لغة الجسد بلانكا كوب لمجلة كوزموبوليتان بقولها: "لا يدل هذا التشابك بين الأيدي على أنه عادة، ولكنه يحدث بسبب الوقوف المتكرر لساعات طويلة والحركة المستمرة، فتصدر هذه الحركة نتيجة إحساس الشخص بالراحة عند القيام بها، فتصبح هذه العادة جزءًا من شخصيته دون تفكير".

وأضافت: "قد يأتي هذا التصرف من شخصية مشهورة مثل ماركل، كرد فعل طبيعي للجسم ليكون مستعدًا ومتأهبًا للدفاع عن نفسه، وبخاصة عندما يحيطها عدد كبير من الناس، فتكون اليدان بمثابة درعٍ واقٍ يمنحها الشعور بالراحة والثقة وقت وجودها بين الحشود".

وتابعت: "كذلك الحال مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، التي تمسك إحدى يديها بالأخرى دائمًا، وهذه الحركات ربما نصحها بها مدرب لغة الجسد؛ لإيصال رسالة معينة للناس مفادها استعدادها الدائم للدفاع عن نفسها، بالرغم من تواجدها في الأماكن العامة المزدحمة بالناس".















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