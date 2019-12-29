لن تصدّق هدية أوبرا وينفري لصديقتها غايل كينغ في ميلادها الـ ٦٥!

احتفلت مقدمة البرامج الحوارية "أوبرا وينفري" بعيد ميلاد أفضل صديقة لها في حياتها غايل كينغ والتي بلغت الـ65 عاماً يوم أمس السبت.

وانتقلت أوبرا لحسابها الخاص على انستغرام لمشاركة المعجبين الهدية التي قدّمتها لصديقتها والتي كانت عبارة عن العناية باليدين والقدمين من قبل صالون التجميل مع بعض المانكير قبل حفلة عشائها الكبيرة.

ونشرت أوبرا مقطع فيديو ظهرت فيه غايل وهي تطلي أظافرها وتقول: "إنني أبلغ الـ65 عاماً ولكن الشيء الجيد هو أنني لا أشعر أنني أبلغ هذا العمر لا أعرف لماذا لكنني لا أشعر أبداً".

وتدخّلت أوبرا التي تبلغ من العمر 65 عاماً أيضاً وهي تقول: "يبدو الأمر كما لو ان العمر كما تشعر أنت فقط"، وتابعت غايل: "أشعر بأني 40 عاماً وقال الطبيب لي بأن جسدي يبلغ من العمر 40 لذلك سوف آخذ هذا الشيء".

وفي نهاية الفيديو أعطت اوبرا وينفري لمحةً على الطاولة التي يتم تجهيزها للعشاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقتها حيث مشت حول الطاولة ممسكة ببعض المزهريات الصغيرة.

وعلّقت أوبرا حول ذلك بقولها: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي غايل الزنبق والنرجس وجميع زهور الربيع موجودين في فصل الشتاء وهذا شيء رائع للغاية".

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