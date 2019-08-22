ليام هيمسورث يقرر التخلص من مايلي سايرس نهائيًا..الطلاق هو الحل!

قرر النجم الاسترالي "ليام هيمسورث" التخلص من أي شيء يربطه بزوجته السابقة المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" بعدما قررا الانفصال لأسباب لم تتضِّح بعد، والشيء الوحيد المتبقي بينهما هي وثيقة زواجهما التي تعرفهما كزوج وزوجة.

قدَّم "ليام هيمسورث" أوراق الطلاق لمحكمة لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضي مُشيرًا إلى وجود خلافات لا يمكن إصلاحها، وهو ما أزعج "مايلي" التي تفاجأت بالقرار، فمن الصعب عليها تصديق أن علاقتهما قد انتهت عقب ما مرا به من أحداث مميزة خلال العشر سنوات الماضية، لكنها في المقابل بصحة جيدة، وتحاول المضي قدمًا في حياتها.

والجدير بالذكر أن الثنائي قد وقعا اتفاق ما قبل الزواج ينص على عدم تقسيم أرباحهما الفردية التي جنياها خلال فترة الزواج، ولا يوجد طلب للحصول على الدعم المالي أو النفقة من الزوج.

وأتت خطوة "ليام" المباغتة عقب انتشار أخبار تُفيد تبادل "مايلي" القُبل مع عشيقتها "كاتلين كارتر"، التي انفصلت مؤخرًا عن زوجها "برودي جينر"، حيث زعمتا أنهما تحاولان دعم بعضهما البعض بعد ما عانتاه بعد الانفصال.

وفي وقت سابق، صرَّح أحد أصدقاء النجم الاسترالي أن عودة علاقة صديقه بالمغنية الأمريكية أمر مستحيل، إذ لا يستطيع تحمل كمية الإذلال الذي تجلبه "مايلي" له عقب عودتها إلى حياتها الجامحة والطائشة بعد زواجهما في أواخر شهر ديسمبر، كما يكره تصرفاتها التي تُثير فيه الكراهية، وكأنها تقول له أرجوك لا تعود لي من جديد.

بالإضافة إلى ذلك، أُفيد أن عائلة "هيمسورث" حثَّته على قطع أي سُبل تواصل بها، فهم قلقون بشان إعادته التفكير من جديد بشأن علاقتهما ما دفعه للعودة إليها في المستقبل، فهو لم يؤكد طلاقهما بل أشار إلى عيشهما منفصلين.