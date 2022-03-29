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ليدي غاغا بإطلالة ذكورية أنيقة خلال حفل أوسكار 2022

منشور 29 آذار / مارس 2022 - 05:17
ليدي غاغا
ليدي غاغا

حضرت النجمة العالمية "ليدي غاغا" إلى حفل توزيع جوائز أوسكار 2022 بدورته الـ 94 الذي اقيم في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وكعادتها في المناسبات على السجادة الحمراء تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالاتها الغريبة.

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وانضمت ليدي غاغا إلى النجمة ليزا مينيلي وذلك لتقديم جائزة الأوسكار لأفضل صورة لفيلم "CODA"على خشبة المسرح حيث أظهرت اختياراتها الملفتة والغريبة أمام الجمهور.

2022 Oscars: Lady Gaga wows audience in sequined black Tuxedo

وظهرت النجمة العالمية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي على خشبة المسرح بإطلالة ذكورية حيث ارتدت بدلة توكسيدو سوداء لامعة نسّقتها مع ربطة عنق سوداء وقميص باللون الابيض.

2022 Oscars: Lady Gaga wows audience in sequined black Tuxedo

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وأضافت ليدي غاغا لمسات أنثوية من خلال ارتدائها حذاء أسود بكعب عالي ووضعها الأقراط الألماسية وأحمر شفاه وردي اللون، كما صففت شعرها الأشقر بتسريحة مرتفعة.

وحصل فيلم Coda على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الأوسكار في دورته الـ 94، وتدور قصته حول فتاة تعاني عائلتها من الصمم وهي الوحيدة التي لها القدرة على السمع ولديها شغف بالموسيقى وتواجه عائلتها الكثير من الاحداث، وتجد نفسها هذه الفتاة وتدعى روبي ما بين خيارين هما اما البقاء مع اسرتها ومساعدتها او الذهاب وراء شغفها في الموسيقى لتعيش صراع كبير وفي النهاية تدعمها اسرتها وتقرر ان تفارق عائلتها من اجل الموسيقى

وتمكن الفنان تروي كوتسوروالذي جسد والد روبي في الفيلم من حصد جائزة افضل ممثل مساعد ليكون الفنان الاصم الاول الذي يحصد جائزة الاوسكار

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