ليدي غاغا بلحمٍ نيّء وريتا أورا بروب استحمام.. إليكِ أغرب ما ارتداه المشاهير من أزياء!

بينما تقدم لنا نجمات هوليوود في معظم الأوقات إطلالات أنيقة وجذابة، إلا أنهن كثير ما يتفننّ في اختيار إطلالات تتسم بالغرابة، ولا تكون الغرابة عنصرًا من الإطلالة، بل بطلتها.

وتعد كاتي بيري هي أحدث من ظهرت بإطلالة غريبة، حيث ظهرت في الشخصية الكرتونية الشهيرة "أورسولا"، من رأسها إلى أخمص قدميها أثناء ظهورها في حلقة "أميركان أيدول" يوم الأحد في لوس أنجلوس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أطلت كاتي ووجهها باللون الأرجواني، واعتمدت مكياجًا قويًا وصارخًا، وارتدت توب أرجواني أيضًا لتبدو مثل أورسولا بالضبط، كما اعتمدت نفس تسريحة أورسولا، ولا يمكن تجاهل زيها البراق المميز المغطى بالبابيت الأسود وأحجار الراين.

يجدر بالذكر أن كاتي اختارت هذه الإطلالة لتحاكي مفهوم حلقة "أميركان أيدول" آنذاك، والتي أطلق عليها "ديزني نايت"، كما يُذكر أنه في حلقة "ديزني نايت" من أمريكان أيدول العام الماضي، اعتمدت كاتي اطلالة مستوحاه من سنو وايت.

ولا تعد كاتي بيري هي الوحيدة التي اعتمدت إطلالات غريبة للغاية، حيث سبقتها الكثيرات، ومن خلال مجلتي "نيوز 18" و"ريد بوك"، نقدم لك بعضها:

كاردي بي

تثير كاردي الجدل دائمًا بإطلالاتها، وهذه المرة وخلال إحدى المناسبات، ارتدت كاردي بدلة أرجوانية مزينة بقطع ضخمة من الريش من تصميم "كريستيان كووان"، حتى أنها اختارت الارجواني لشعرها أيضًا.

ريهانا

في حفل ميت غالا 2017، اعتمدت ريهانا إطلالة غريبة للغاية، حيث ارتدت فستانًا ذو تصميم عشوائي من قصاصات ضخمة مجمعة من الأقمشة.

ريتا أورا

من بين مختلف الأفكار، اختارت ريتا أورا أن تظهر على السجادة الحمراء بملابس الاستحمام، حيث ارتدت روب طويل ومنشفة رأس، كما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة وحذاء أبيض جذاب.

نيكي ميناج

لفتت نيكي الأنظار بتلك الإطلالة، ليس لجاذبيتها بل لغرابتها، حيث اختارت نقشة جلد الفهد بطل إطلالتها من رأسها حتى أخمص قدميها، ويُذكر أن هذه الاطلالة كانت من توقيع جيفنشي.

بيورك

اختارت المغنية والممثلة الأيسلندية هذه الاطلالة الغريبة لحضور الأوسكار عام 2001، والتي بدت فيها وكأنها ترتدي بجعة حقيقية.

ليدي غاغا

عند ذكر الإطلالات الغريبة، لا يمكن نسيان ليدي غاغا، التي كثيرًا ما تثير الجدل بأغرب وأجرأ الإطلالات، ومن بينها تلك الإطلالة التي ارتدت فيها فستانًا مصممًا خصيصًا لها من اللحم النيء! وحتى الحذاء كان مغطى باللحم، وذلك أثناء حضورها حفل VMAs في 2010.

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