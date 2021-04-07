ليدي غاغا تكشف عن مشروعها الجديد مع Dom Pérignon.. "أنا متحمسة جداً له"

كشفت النجمة الأمريكية "ليدي غاغا" عن مشروعها الجديد والذي سيكون عبارة عن فيلم الموضة الراقية Queendom بالتعاون مع ماركة الشمبانيا الإسبانية في Dom Pérignon.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مقطع فيديو قالت فيه: "أنا متحمسة جدًا لمشاركة المزيد حول التعاون مع Dom Pérignon وإعطائكم النظرة الأولية على فيلمنا الجديد".

وتابعت ليدي غاغا: "أنا و Dom Pérignon نتشارك في الإيمان بقوة الحرية الإبداعية وندفع انفسنا إلى الأمام وذلك لإحياء عالم Dom Pérignon rosé وعملت مع صديقي الأسطوري نيك نايت".

وكان هناك تجربة مرئية متعددة الوسائط مع Dom Pérignon حيث يبلغ طول الفيلم أكثر من دقيقة بقليل، وارتدت "غاغا" فساتين خيالية اختارها لها المصمم "نيكولا فورميتشيتي".

وظهرت "غاغا" في مقطع الفيديو بإطلالات ملوّنة وأظافر طويلة وبالإضافة إلى شعرها الوردي والذي ارتدت فوقه قبعات ملوّنة.

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