بالفيديو: ليدي غاغا تُقبل رجلًا غامضًا.. هل يتواعدان؟

بعد أشهر من انفصالها عن خطيبها وكيل المواهب كريستيان كارينو في فبراير 2019، ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بصحبة رجل جديد مساء الثلاثاء في رأس السنة الجديدة.

شوهدت غاغا البالغة من العمر 33 عامًا وهي تتبادل القبلات في منتصف الليل مع رجل غامض قبل أن تسير جنبًا إلى جنب معه في لاس فيجاس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحينما دقت الساعة الثانية عشر صباحًا، تبادلت غاغا وشريكها القبلات العاطفية، وشوهدا فيما بعد وهما يغادران موقع فيغاس يداً بيد مع بعض الرجال الآخرين.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي ظهر بصحبة غاغا، وكانت علاقتهما رومانسية خلال ظهورهما سويا.

وظهرت غاغا بفستان طويل مغطى بالترتر الذهبي بظهر مفتوح مع حذاء بكعب عالي، وأكملت إطلالاتها بمكياج صارخ يليق باحتفالات العام الجديد.

ويأتي ذلك ما يقرب من عام من فسخ خطبتها من وكيل المواهب، كريستيان كارينو 51 عامًا، وتواعد الثنائي في عام 2017 وتمت خطبتهما في أكتوبر 2018.

وعلى الرغم من الانفصال، كانت غاغا وكارينو على اتصال، وفقًا لصحيفة يو ويكلي.

وأضاف مصدر في ذلك الوقت أن غاغا لا تأخذ العلاقة على محمل الجد وفي أبريل، تردد أن كارينو يطارد غاغا بعد انفصالهما، إلا أنها طلبت منه "ألا يتصل بها".

وأشارت بعض المصادر إلى أن غاغا واعدت النجم ومهندس الصوت دان هورتون لمدة 3 أشهر، لكنها أكدت في أكتوبر عبر منشور على انستغرام أنها كانت "امرأة وحيدة".

كما ارتبط اسم ليدي غاغا بالنجم برادلي كوبر، بعد أن لاحظ العالم النظرات الرومانسية بين برادلي البالغ من العمر 44 عامًا، مع المغنية الشهيرة عندما أديا معا أغنية Shallow الخاصة بفيلمهما A Star Is Born على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وعقب ذلك، نفت غاغا أنهما كانا في حالة حب بعد ذلك، مشيرة إلى أن قربهما ليس سوى تمثيل.

وفي مارس من العام الماضي، تردد أن النجمة العالمية، ليدي غاغا، ارتبطت بالممثل جيريمي رينر الذي يبلغ من العمر 48 عامًا.

وقالت صحيفة "ويكلي ويك"، إن غاغا قد قضت الكثير من الوقت مع رينر، وابنته آفا، 6 سنوات.