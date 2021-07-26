ليدي غاغا متألقة بالوردي وتستعد للغناء مع توني بانيت احتفالاً بعيد ميلاده الـ 95.. "لا أطيق الانتظار للغناء معه"

نشرت النجمة "ليدي غاغا" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث عرضت أدائها لأغنية Heaven بالتعاون مع توني بانيت.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً في مقطع الفيديو وهي ترتدي بلوزة وردية مكشكشة مع اقراط اللؤلؤ ونظارات شمسية داكنة.

وعلّقت ليدي غاغا على مقطع الفيديو: "لا أطيق الانتظار للغناء مع صديقي، هكذا يملأ طوني منزلي كل يوم!"، وأضافت: "طوني في طريقي".

والتقطت ليدي غاغا بعض اللقطات من منزلها بما في ذلك تمثال ورود والكلب على خشبة المسرح، حيث كشفت أن هذا ما يحبه طوني.

وأعلنت النجمة ليدي غاغا الاسبوع الماضي عن لم الشمل مع طوني بانيت وذلك بعنوان أمسية One Last Time على وسائل التواصل الاجتماعي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: