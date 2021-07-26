  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ليدي غاغا متألقة بالوردي وتستعد للغناء مع توني بانيت احتفالاً بعيد ميلاده الـ 95.. "لا أط…

ليدي غاغا متألقة بالوردي وتستعد للغناء مع توني بانيت احتفالاً بعيد ميلاده الـ 95.. "لا أطيق الانتظار للغناء معه"

منشور 26 تمّوز / يوليو 2021 - 09:33
ليدي غاغا
ليدي غاغا

نشرت النجمة "ليدي غاغا" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، حيث عرضت أدائها لأغنية Heaven بالتعاون مع توني بانيت.

اقرأ ايضاًليدي غاغا تلفت الأنظار بقميص نوم أبيض في شوارع إيطاليا.. وتحوّل كبير في مظهر شعرها!ليدي غاغا تلفت الأنظار بقميص نوم أبيض في شوارع إيطاليا.. وتحوّل كبير في مظهر شعرها!

وظهرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً في مقطع الفيديو وهي ترتدي بلوزة وردية مكشكشة مع اقراط اللؤلؤ ونظارات شمسية داكنة.

وعلّقت ليدي غاغا على مقطع الفيديو: "لا أطيق الانتظار للغناء مع صديقي، هكذا يملأ طوني منزلي كل يوم!"، وأضافت: "طوني في طريقي".

Memento: Gaga displayed a framed image of herself and the Rags To Riches singer on stage

اقرأ ايضاًليدي غاغا تلفت الأنظار بقميص نوم أبيض في شوارع إيطاليا.. وتحوّل كبير في مظهر شعرها!اتهام 3 أشخاص بمحاولة سرقة كلاب ليدي غاغا... والمحكمة "هذه جريمة بشعة"

والتقطت ليدي غاغا بعض اللقطات من منزلها بما في ذلك تمثال ورود والكلب على خشبة المسرح، حيث كشفت أن هذا ما يحبه طوني.

وأعلنت النجمة ليدي غاغا الاسبوع الماضي عن لم الشمل مع طوني بانيت وذلك بعنوان أمسية  One Last Time على وسائل التواصل الاجتماعي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:ليدي غاغااخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...