ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها في الكويت.. وصورة لطيفة مع خطيبها بدر شماس

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "ليندسي لوهان" قبل مدة عن تلقيها عرض زواج من قبل رجل الأعمال الاماراتي المعروف بدر الشماس، حيث نشرت هذا الخبر السعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها

ونشرت ليندسي لوهان عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة حديثة لها تجمعها بخطيبها رجل الأعمال العربي بدر الشماس.

وظهرت ليندسي في الصورة وهي تحتفل بخطوبتها من خلال كيكة كبيرة مكتوب عليها عبارة"هو طلب يدها وهي وافقت" باللون الابيض ومزيّنة بالشمع.

وأقامت ليندسي حفل خطوبة بسيط في المنزل في دولة الكويت واقتصر على وجود عدد قليل من العائلة والأصدقاء، وتلقّت ليندسي العديد من التهاني بهذه المناسبة.

يشار بان النجمة الهوليوودية لينسي لوهان قد عادت إلى شاشات السينما بعد فترة من الغياب في عمل فني على منصة نيتفليكس وذلك بعد اعلان خطوبتها من رجل الأعمال بدر الشماس والذي كانت تخفي علاقتها به في الماضي.

والجدير بالذكر ان النجمة العالمية اثارت الجدل سابقًا بعد ظهورها في الحجاب وممسكة القران الكريم خلال تواجدها في احد الشوارع وكشفت لوهان حينها انها تحاول التعرف اكثر على الدين الاسلامي وتعرضت حينها للهجوم من قبل عدد من الاشخاص

ودائما ما تكشف الفنانة العالمية عن حبها الشديد للبلاد العربية والثقافة العربية وكانت قد دخلت في علاقة عاطفيه مع بدر الشماس قبل فترة لتعلن مؤخرًا عن ارتباطهما رسميا