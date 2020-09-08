ليوناردو دي كابريو حاول إخفاء سر عن والدته قبل 20 عاماً.. وهذا النجم شريكه في الجريمة!

بالرغم من أن النجم "ليوناردو دي كابريو" قريباً جداً من والدته إيرميلين البالغة من العمر 77 عاماً، إلا انه حاولاً جاهداً إخفاء سر عنها عندما كان في العشرين من عمره.

وبذل النجم البالغ من العمر 45 عاماً قصارى جهده للتأكد من والدته لن تكشفه أنه مدخن حيث أقنع المصوّرين في ذلك الوقت من عدم التقاط صور له حتى لا يكشف بأنه يدخن.

وفي تفاصيل ما حدث ادّعى المصور ستيف أيشنر انه التقط صورة لليوناردو دي كابريو برفقة صديقه النجم جوني ديب بينما كانا يشتريان السجائر من بائع متجوّل وذلك في التسعينيات من القرن الماضي.

وأوضح المصوّر بقوله: "جاء ليو ووضع يده على كتفي وقال: "مرحبا يارجل هل يمكنك أن تقدّم لي معروفاً بعدم نشر هذه الصورة؟ وبالمقابل يمكنك التقاط لي صور الليلة".

وتذكّر ستيف أن ليو قد أوضح له سبب هذا الطلب الغريب فقال: "كنت أشتري السجائر ولا اريد أن تعرف امي أنني أدخن".

وكان جوني ديبي قد سخر من ليوناردو في مهرجان سانتا باربرا حول إخفاء تدخين ليو عن والدته فقال على خشبة المسرح: "لا لن اعطيك سيجاري وأنت تختبىء من والدتك مرة أخرى يا ليو".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: