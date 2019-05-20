ليوناردو دي كابريو يلتقط الصور لحبيبته التي تصغره بـ23 عامًا أثناء رقصها الباليه!

في أي علاقة عاطفية لا بد للطرفين أن يتكيَّف مع الفرد الآخر واهتماماته، ويبدو أن النجم العالمي "ليوناردو دي كابريو" يُحاول مُسايرة حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية "كاميلا مورون" والسير على أهوائها بناءً على عمرها الصغير.

رصدت عدسات الباباراتزي "ليوناردو دي كابريو" وحبيبته التي تصغره بـ23 عامًا أثناء استمتاعهما بموعد غذاء لطيف في فندق du Cap-Eden-Roc في فرنسا يوم أمس الأحد، حيث يظهر النجم يلتقط صور ومقاطع فيديو لحبيبته الحسناء بصبر، فصورة هنا وصورة هناك، وبالتأكيد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا للغاية.







نرى "كاميلا"، البالغة من العمر 21 عامًا، تستعرض حركاتها الراقصة بفستانها الأبيض المُرقط بالأسود، فمرةً تثني قدمها في الهواء ومرةُ أخرى ترقص البالية مُسدلةً شعرها الأسود المموج، وبالتأكيد لم تنسَ إلتقاط صورة تذكارية تجمعها بـ"دي كابريو،"، فطلبت المساعدة من أحد المارة.

من جهة أخرى، نسَّق "دي كابريو" إطلالته بأناقة "كاميلا" مُرتديًا هودي أبيض وبنطال جينز أسود، وغطى رأسه بقبعة بيسبول سوداء، كما انتعل حذاء رياضي أبيض.







ويأتي ظهور الثنائي، بعد تواجد "كاميلا" على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم "Mickey And The Bear" خلال مهرجان كان السينمائي يوم السبت الماضي، حيث تألَّقت بفستان ميتاليك براق من العلامة التجارية العالمية "ميو ميو".

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