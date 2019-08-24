ماثيو ماكهوني يعلن عن مفاجأة كبيرة.. ما علاقة كرة القدم؟

أعلن النجم "ماثيو ماكونهي" أنه أصبح رسمياً أحدث عضو في فريق Austin FC لكرة القدم، وذلك على خشبة المسرح بينما كان في 3TEN ACL Live في تكساس.

وكونه من مواطني ولاية تكساس نفسها، أعلن ماثيو أنه يقدّم كامل الدعم لامتيازه الرياضي في ولايته، وانضمت إليه زوجته كاميلا ألفيس.

واحتفالاً بهذا الإعلان المميز، ركل ماثيو وزوجته كاميلا الكرة حولهما قبل أن يتقدما للكاميرات خلال مؤتمر صحفي، حيث صرّح: "أوستن إف سي هو أكثر من استثمار جيد بالنسبة لأوستن"، وأضاف: "اللعبة الأكثر تنوعاً في العالم تنتشر في أكثر المدن متعددة الثقافات والإبداع، أوستن إف سي هو استثمار صحي في ثقافة مديتنا ومستقبلها".

وعلى الصعيد المهني، سيقوم النجم ماثيو بالمشاركة في فيلم The Gentlemen مع كولين فاريل وهيو غرانت، كما سيشارك بصوته في Sing 2 والمقرر إطلاقه عام 2021.

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