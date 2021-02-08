ماثيو ماكونهي المسطح يعاني ورقائق دوريتوز منقذته.. إعلان سيدفعك للضحك

عاد النجم العالمي "ماثيو ماكونهي" للظهور في إعلان خاص لشركة "دوريتوز" تزامنًا مع مباراة السوبر بول، لكن يبدو أنه يشعر بالضيق قليلاً.

يعترف "ماثيو ماكونهي" أنه لم يعد على طبيعته مؤخرًا، وهذا منطقي نظرًا لأنه يظهر كظل ثنائي الأبعاد من نفسه.

يُظهر باقي الإعلان التجاري أن "ماكونهي" يكافح مع جسده ثنائي الأبعاد، فقد سقط أرضًا حينما لم يتمكن من الإمساك بالكرة، وتم تجاهله في المقهى، وكاد يطير بسبب الرياح، بالإضافة إلى أن المكنسة الكهربائية ذاتية التشغيل كادت تلتهمه.

كما تعرض "ماكونهي" للسخرية من أصدقائه المشاهير، فحينما أطلَّ في برنامج The Late Show مع مقدم البرامج "جيمي كيميل"، قال الأخير ممازحًا: "هل قدت السيارة إلى هنا أم وصلت عن طريق الفاكس؟"

لحسن الحظ ، يجد المسطح "ماكونهي" الحل الذي يحتاجه عندما يصادف آلة بيع رقائق دوريتوز ثلاثية الأبعاد، فيقرر دخول الآلة باعتباه ثنائية الإبعاد، وحينما يتناول أول قضمة من الرقائق تدب الحياة إليه من جديد ويعود إلى طبيعته، لكنه يعلق في الداخل طالبًا المساعدة.