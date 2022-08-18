مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ 64 كفتاة مراهقة.. وتهدي نفسها هدية مميّزة

احتفلت المغنية العالمية "مادونا" بعدي ميلادها الرابع والستين يوم الثلاثاء الماضي، حيث أثارت ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الاحتفالات.

احتفالات مادونا بعيد ميلادها الـ 64

أقامت المغنية العالمية "مادونا" حفل ضخم وصاخب في إيطاليا بهذه المناسبة الخاصة وذلك بحضور عائلتها المقرّبة وأصدقائها، وشاركت العديد من الصور والفيديوهات من لقطات حفل عيد الميلاد.

وفضّلت النجمة العالمية الاحتفال بعيد ميلادها على طريقة المراهقين حيث اختارت ايطاليا حيث تقضي اجازتها هناك، وقررت الاحتفال بطريقة صاخبة لا تتناسب مع سنوات عمرها الستين

واختارت مادونا إطلالتها بفستان من العلامة التجارية "دولتشي آند غابانا" والذي جاء باللونين الازرق والأبيض كما نسّقته مع صندل بنفس نقشة الفستان.

وكان الملفت هو اختيار طفلتيها التوأم ستيلا وايستر فستان واطلالة مطابقة لوالدتهما، وتميّزت اطلالتها بأنها ساترة لجسدها على عكس اطلالاتها الأخيرة الجريئة والتي اثارت بها انتقاد الجمهور بشكل كبير

مادونا تهدي نفسها هدية مميّزة

قررت النجمة العالمية في هذا العام اهداء نفسها هدية مميزة بمناسبة عيد ميلادها حيث أطلقت ريمكس لأغنية Break My Soul بالتعاون مع بيونسيه.

كما أنها انتقدت تحويل حياتها الى فيلم سيرة ذاتية حيث اعتبرت حياتها أنها غير عادية ويجب أن أصنع فيلم استثنائي.