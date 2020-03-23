مادونا عارية في حوض الاستحمام.. "إذا غرقت السفينة، سنغرق جميعًا"!

أخذ النجمة الأمريكية "مدونا" وقتًا مستقطعًا من الحياة للاستمتاع بمغطس ماءٍ مليء بالورود أثناء تفكيرها بلحظة وفاتها وانتشار فيروس كورونا.

اختارت أيقونة البوب ​​، وهي عارية تمامًا ومغمورة جزئيًا بالمياه ومحاطة بالشموع المضاءة، بث أفكارها من حوض الاستحمام المتناثر بالورود من أجل مشاركة أفكارها حيال فيروس كورونا ولماذا تعتبره عنصر مساواة رائع.

لقد كانت "مادونا" صريحة ونشطة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن أصبح الوباء عالميًا، وشجعت متابعيها على البقاء في المنزل بينما تطلعهم على كل جديد يطرأ على حياتها ويشمل ذلك ممارستها التمارين الرياضية أو عروضها الغنائية المباشرة عبر حساباتها الخاصة.



على الرغم من أن الأجواء كانت لديها مليئة بالسكينة والراحة، إلَّا أن الرسالة التي وجهتها كانت عكس ذلك، فقالت: "لا يهم كم أنت ثري، مشهور ، مضحك، ذكي، أين تعيش، كم عمرك ، ما هي القصص المدهشة التي يمكنك أن ترويها".

وأشارت أن الفيروس ساوى الجميع، فقد جعل الجميع متساويين في نواح كثيرة بغض النظر عن ما تملك وما أنت عليه الآن.

واختتمت رسالتها بالإشارة إلى إغلاق عروضها الغنائية على خشبة المسرح، وقالت: "نحن جميعًا على متن القارب نفسه، وإذا غرقت السفينة، سنغرق جميعًا."

