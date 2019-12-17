مادونا فضَّلت الصغار على الكبار.. وواعدت عربي يصغرها بـ29 عامًا وامرأة!

أعلنت النجمة الأمريكية "مادونا" علاقتها رسميًا بحبيبها الراقص الشاب "أهلامليك ويليامز"، بعدما رصدتهما عدسات الباباراتزي على شرفة أحد الفنادق خلال قضائهما إجازة برفقة ابنتها "لوردي" وحبيبها في ميامي نهاية الأسبوع الماضي.

وينضم بذلك "ويليامز" لسلسلة طويلة من عشاق "مادونا" الشباب الذين واعدوها رغم الفجوة العمرية الكبيرة بينهما، إذ أن النجمة تكبره بـ36 عامًا.

ويجدر الإشارة إلى أن "مادونا" واعدت رجلًا واحدًا يكبرها طوال فترة حياتها تقريبًا، وهو الممثل "وارن بيتي" الذي يكبره بـ21 عامًا، إذ واعدته بين عامي 1989 و 1990.

وهنا نستعرض قائمة الرجال الذين واعدتهم "مادونا"، البالغة من العمر 61 عامًا، والفجوة العمرية بينهما:

أهلاماليك ويليامز يصغرها بـ 36 عامًا







كيفن سامبايو يصغرها بـ33 عامًا

تيمور ستيفنز يصغرها بـ 30 عامًا

ابراهيم زيبات يصغرها بـ29 عامًا

جيسوس لوز يصغرها بـ29 عامًا

أليكس رودريغيز يصغرها بـ18 عامًا

غاي ريتشي يصغرها بـ10 أعوام

كارلوس ليون يصغرها بـ8 أعوام

دينيز رودمان يصغرها بـ 3 أعوام

توباك يصغرها بـ 13 عامًا

فانيلا آيس يصغرها بـ 9 أعوام

وارين باتي يكبرها بـ21 عامًا

جون كيندي جونيور يصغرها بعامين

ساندرا بيرن هارد تصغرها بـ3 أعوام

جان ميشيل باسكيات يصغرها بعامين

سين بين يصغرها بعامين