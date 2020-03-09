ماديسون بير تتحرر من العار.. أرسلت صورًا عارية لها بعمر الـ14 والنتيجة صادمة!

كشفت النجمة الأمريكية "ماديسون بير" أنها أرسلت صورها العارية ومقاطع فيديو فاضحة لفتى كانت معجبة به قبل سبع سنوات، إلّا انه قابلها بإرسال محتوى الرسالة إلى أصدقائه.

واحتفالًا بيوم المراة العالمي، توجَّهت "ماديسون بير" عبر حسابها على موقع "تويتر" لتحرر نفسها من العار الذي أحاطها نتيجة الصدمة التي تعرَّضت لها حينما كانت بعمر الـ14 عامًا، وقالت: "حينما كنت بعمر الـ14 وفي حالة اكتشاف لحياتي الجنسية، أرسلت صورًا عارية لي لفتى أحببته في ذلك الوقت عبر تطبيق سناب شات".

happy international women’s day. this feels really good. pic.twitter.com/FsBz4mQIbm — Madison Beer (@madisonbeer) March 8, 2020

وتابعت بأسى: "أرسلت هذه الصور بعمر الـ14 مُعتقدةً أن بإمكاني الوثوق بفتى جمعتني به علاقة لسنوات ومشاعر متبادلة لبعضنا البعض، لكنه بالتأكيد أرسلها لأصدقائه".

وعندما سُرِّبت الصور، أوضحت "بير" أنها شعرت بهمسات الجميع وإشارتهم لها في كل مكان ذهبت إليه في مسقط رأسها جيريشو بمدينة نيوريوك، كما لم يعودوا يرغبون بصداقتها؛ لكن الضربة الحقيقية جاءت عندما ظهرت مقاطع الفيديو والصور العارية على الإنترنت وشاهدها والديها، وجديها، وكذلك المديرين التنفيذيين.

وأشارت أن التجربة كانت بمثابة صدمة لها نتج عنها مشاكل في الثقة، وأضافت: "طوال هذه السنوات كنت أشعر بالقلق الدائم، لقد بقيت في الظلام خوفًا من ظهورهذه الصورة مجددًا كما لو كانت سرًا سيئًا سأظل مضطرًة للتكتم عنه دائمًا؛ فقد قيل لي إنه سيضر حياتي المهنية كما أنه شيء سيء ومخزي."

في النهاية قررت "بير" التخلص من هذا العبء ووجهت رسالة لشخصها القديم، وقالت: "سأقول لنفسي البالغة من العمر 14 عامًا ما يلي على أمل أن تكونوا أكثر لطفًا مع أنفسكم..يجب ألا تشعري بالخجل، فقد كنت تكتشفين حياتك الجنسية، كنت تتعلمين، لذا لا ينبغي أن تشعري بأنك ارتبكت خطأً، فالعار على من خان ثقتك وعار على أولئك من أشعروك بالعار."

يذكر أن النجم الكندي "جاستن بيبر" كان له الفضل باكتشاف موهبة "بير" عام 2012.