ماذا سمّى هاري وميغان ابنهما الأوّل؟

ظهر طفل ساسكس "آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور" مع والدته ميغان ماركل لأول مرة منذ ولادته يوم أمس الأربعاء، حيث تواجدت عائلة ساسكس في أراضي قلعة وندسور قبيل اجتماعهم مع الملكة إليزابيث التي كانت أول فرد في العائلة المالكة يرى الطفل.

وبحسب صورة تم نشرها يوم أمس الأربعاء، شوهدت الملكة وهي تبتسم بسعادة بينما تنظر للطفل بجانب زوجها الأمير فيليب، ولن يكون للطفل لقب ملكي مثل أطفال دوق ودوقة كامبريدج، لكنه سيعرف باسم السيد آرتشي.

وخلال وقت لاحق، تحدّث الأمير هاري وميغان للصحافة بينما كانا يحملان الطفل آرتشي، حيث قالت ميغان: "إنه يتمتع بأجمل مزاج، إنه هادىء حقاً"، فرد الأمير هاري مازحاً: "لا أعلم من أين حصل على هذا"، قبل أن يبتسم الثنائي، وطلب منهما فيما بعد أن يظهرا وجه الطفل للكاميرا، فقال هاري مازحاً: "إن لديه القليل من الشعر على وجهه".

وكُشف عن اسم الطفل على حساب دوق ودوقة ساسكس الرسمي على "إنستغرام" خلال وقت سابق، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يبلغا الملكة بالإسم قبل العالم، وعقب دقائق من إعلان اسم الطفل، توجّه المعجبين الملكيين إلى "إنستغرام" للتعليق، حيث قال أحدهم: "أنا آسف يا آرتشي هاريسون، اسمك لا يبدو ملكياً بالنسبة لي"، وعلّق آخر: "كنت أتمنى أن يكون سبنسر هاملتون يبدو ملكياً أكثر، ولكن هو آرتشي"، بينما كان الآخرون أكثر مجاملة على اختيار الاسم، حيث قال أحدهم: "جميل جداً، أنا أحب اسم آرتشي يبدو إيجابياً، ومن الواضح أن هاري وميغان يصنعان هويتهما المميزة".

ومن الجدير بالذكر، أنه تم التقاط العديد من الصور لعائلة ساسكس الجديدة والصغيرة وتم نشرها عبر حسابهم الخاص على "إنستغرام"، وعلّقت عليها دوق ودوقة ساسكس: "سعيدان بمشاركة أول لحظة عامة لهما كعائلة"، وقد التقط هذه الصور كريس أليرتون، وهو مصوّر حفلة الزفاف الخاصة بالثنائي.

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