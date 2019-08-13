ماذا فعلت كايلي في وجهها؟ تبدو كسيدة في الخمسين! (صور)

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"" أيقونة للجمال والموضة للكثير من الفتيات، لكن لا بد أن نشير إلى أنها خضعت لعمليات تجميل لتحسين من صورتها الخارجية من بينها أنفها وشفتيها.

ورغم أنها أتمت عامها الـ22 قبل عدة أيام، إلّا أنها بدَّت أكبر من عمرها بعشر سنوات في آخر صور التقطتها عدسات الباباراتزي، حيث ألقى معجبوها اللوم على الاجراءات التجميلية التي خضعت لها، أو ربما بسبب ما حققته من ثروة ونجاح ضخم خلال فترة قصيرة ما دفع الكثيرون للنظر إليها على أنها سيدة أعمال كبيرة.





وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع ""تويتر": "للوهلة الأولى اعتقدت أنها تبلغ الـ25 أو 30 من عمرها بسبب طفلتها، وهي في الحقيقة تبدو أكثر نضجًا لكنها في الـ22.. المثير للدهشة أني أبلغ العشرين وأبدو في الـ15 من عمري".

وعلَّق آخر: "لا يمكنني تصديق أن كايلي تبلغ 21 من عمرها، إنها تبدو كسيدة في الخمسين تحاول أن تظهر كشابة في الـ21 من عمرها."





وسابقًا، صرح جراح التجميل "مارك هو أسجو" لمجلة Closer أن صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics خضعت للعيد من العمليات التجميلية ولم تصرح عنها، وهو ما يجعلها تبدو أكبر سنً، إذ يعتقد أنها أجرت تكبير لشفاهها، وحقن لوجنتيها، وعلية تجميل لأنفها، ونحت لذقنها.















