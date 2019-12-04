مارك زوكربيرغ يفتح أبواب منزله لكاميرات التلفاز.. ويكشف أسرار حياته العائلية

فتح الملياردير "مارك زوكربيرغ" وزوجته بريسيلا تشان أبواب منزلهما المريح في كاليفورنيا في أول مقابلة مشتركة بينهما مع CBS This Morning.

وناقش مارك كيفية الحفاظ على علاقتهما قوية في ليلة تاريخية أسبوعية حيث لا يسمح بوجود أي شيء يخص العمل أو المحادثات حول العمل، بل يتفرغون لتربية ابنتيهما من خلال منحهما بعض الأعمال المنزلية والمكتبية.

وخلال المقابلة كشف مارك بأنه يرّحب بالتنظيم لشركته طالما ستكون في صالح نجاحها، إلا أنه حذّر من أن تفكيك Facebook لن يعالج مسألة الخطاب السياسي.

وأجابت بريسيلا حول كونها زوجة داعمة لرجل أعمال وأم رائعة فقالت: "أعتقد أنه شيء صعب جداً، فكأنه كمن يكون لك صديق يعود إلى المنزل ويقول مثل: "يوم شاق لست متأكداً مما يجب أن يأتي بعد ذلك"، أو استيقظ ليلاً وأراه غير نائم".

وكشف الزوجان عن محاولة تربية أطفالهما بالانضباط وتعليمهم قيمة العمل الجاد فقال: "في البداية نحن لا نقدّم لهما كل شيء لذلك نعتقد بأن هذا أهم شيء إنهم أيضاً مسؤولون"، كما أكدّا بأنهما يعطيان لأطفالها واجبات ويصطحبانهم معهما إلى العمل فتحدث حول ذلك: "نحن نأخذهم إلى العمل وإلى المكتب ليشاهدوا ما نقوم به وكيف نساهم في بناء حياتهم".

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