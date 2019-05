ماريا كاري بـ 4 إطلالات على خشبة المسرح.. ومُفاجأة من توأمها "الكتكوت"!

واصلت النجمة "ماريا كاري" جولتها العالمية التي كانت تحت مسمى Caution، وهو اسم الألبوم الذي أصدرته في العام الماضي، ولكن المفاجأة كانت تواجد أطفالها معها على خشبة المسرح خلال حفلها في لندن هذا الأسبوع.

وعادت ماريا إلى قاعات ألبرت الملكية بعد 15 عاماً من الغياب، حيث حوّلتها إلى أجواء احتفالية غنائية عائلية، فغنّت Always Be My Baby مع توأميها "موروكان و مونرو" البالغين من العمر ثماني سنوات.

وخلال وقت لاحق من الحفل، ظهرت ماريا بعدة إطلالات مختلفة، حيث ارتدت فستان باكلس أسود طويل، مزيّن بخطين من اللون الفوشي، ثم عرّفت نفسها للمعجبين بإسم "ميمي" وهي ترتدي فستاناً باللون البنفسجي، بجزئيه اللامع من الأعلى، والتنورة النفاش المزيّنة بقطع صغيرة برّاقة.

وانتقلت بعد ذلك لإطلالة فتيات لاس فيغاس الساحرة، حين ارتدت فستاناً أزرق طويل من الترتر، ووضعت فوقه الريش المطابق، ولم يخلُ عرضها من ارتدائها ملابس داخلية من الترتر الملوّن، إلّا أنها وضعت فوقها جاكيتًا وردي اللون.

وبعد عرضها الغنائي في لندن أمس الأحد، ستنتقل الفرقة الغنائية إلى باريس وبرشلونة وأمستردام لإكمال الجولة، حيث ستختتم الجولة خلال الصيف في مهرجان مدينة كيبيك سيتي ومهرجان بحر الشمال للجاز.

