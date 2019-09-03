ماريا كاري تتلقى قبلة من مُعجب غريب!

تواجدت النجمة "ماريا كاري" على جزيرة كوراكاو في فنزويلا وذلك لتقديم عروض في مهرجان بحر الشمال للجاز يوم الأحد الماضي.

ونشرت ماريا فيديو عبر حسابها على إنستغرام للجمهور وهم يغنون مع أغانيها وعلّقت: "أحببت غناء HERO مع الجمهور في كوراكو".

ويبدو أن ماريا استغلت فرصة تواجدها في الجزيرة لزيارة أكاديمية كاراكاو للدلافين فاستمتعت بتواجدها في البركة المائية مع مجموعة من الدلافين حيث بدا أنها أحبت هذه التجربة.

وظهرت ماريا وهي ترتدي بدلة السباحة ونظارة شمسية كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان، ونشرت فيديو عبر حسابها فظهر دلفين وهو يقبلها وأبدى إعجابه بها.

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