ماريا كاري تكشف معاناة زواجها الأول.. وتصف نفسها بالـ"محتشمة"

أطلَّت النجمة الأمريكية "ماريا كاري" على غلاف مجلة Cosmopolitan لعدد شهر أغسطس، وشاركت في جلسة تصوير أشرف عليها المصور الفوتوغرافي "جيسون كيم".

في لقائها، تحدَّثت "ماريا كاري" بمنتهى الصراحة عن زواجها الأول من المنتج التنفيذي الموسيقي "تومي موتولا"، مُشيرةً أن حياتهما الزوجية التي استمرت من عام 1993 إلى 1998 كانت بمثابة سجن لها، فقد عاشت كسجينة تحت سيطرة زوجها.

حينما قررت "كاري" الزواج من "موتولا"، كانت بعمر الـ23 بينما كان يكبرها بـ20 عامًا، وأوضحت أن الجميع أراد تصويرها كعروس قاصرة، فقد أحست بغياب الحرية كأنها تعيش كسجينة.

واعترف "موتولا" في كتابه "The Man and His Music" عام 2013، أن زواجه بـ"كاري" كان تصرفًا خاطئًا وغير مناسب، واعتذر للألم والإزعاج الذي سببه لها عن حسن نيَّة، لكنه نفى مزاعم سيطرته عليها.

من جهة أخرى، أوضحت "كاري" أنها وقعت في حب خمسة رجال فقط رغم أنها بعمر 49، ووصفت نفسها بالـ"محتشمة" مُقارنة مع معظم أقرانها في مجالها الفني، بغض النظر عن الصورة النمطية المأخوذة عنها.







وفي الوقت الحالي، ترتبط "ماريا" بعلاقة غرامية مع مصمم الرقصات "برايان تانانكا"، البالغ من العمر 36 عامًا، والتي بدأت علاقتها به بعد فترة وجيزة من انفصالها عن خطيبها الملياردير الأسترالي "جيمس باكر".