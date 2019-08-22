مايلي سايرس بوشم أفعى مجرَّسة بعد انفصالها..إلى ماذا يرمز!

قرر النجم الاسترالي "ليام هيمسورث" تقديم أوراق طلاقه من زوجته المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" بعد 10 أعوام على علاقتهما وسبعة أشهر على زواجهما، لكن يبدو أن الأخيرة تحاول المضي قدمًا في حياتها مُتجاهلةً ما يجري حولها.

ففي هذه الأثناء، كشف فنان الوشوم "دكتور هو" أن "مايلي سايرس" أقدمت على وشم ذراعها، حيث اختارت رسم أفعى مجرَّسة ضخمة تعتبر شعار عائلة سفورزا، ورمز مدينة ميلان الإيطالية، فيبدو أنها استوحت الفكرة من رحلتها إلى إيطاليا برفقة صديقتها "كاتلن كارتر".

في الرسم، تظهر أفعى ضخمة أفعوانية تبتلع طفلًا صغيرًا، حيث انتشرت أسطاير مُتعددة حول ماهية ونشأت الرمز، إذ يُقال أن "اوتون فيسكونتي" -مؤسس عائلة فيسكونتي- هزم واحد من أبرز خصومه في صحاري الجزيرة العربية، وأخذ الشعار الذي كان موجود على درع خصمه والذي كان للوهلة الأولى يبدو وكأنه أفعى في فمها بشري.

وحين التدقيق في الصورة، نلاحظ وجود وشم فوق رسم الأفعى باسم والدة النجمة " ليتيسيا جان"، وليس معروفًا إذا ما كان قديمًا أم جديدًا!

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدَّم فيه "ليام هيمسورث" أوراق الطلاق لمحكمة لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضي مُشيرًا إلى وجود خلافات لا يمكن إصلاحها، وهو ما أزعج "مايلي" التي تفاجأت بالقرار، فمن الصعب عليها تصديق أن علاقتهما قد انتهت عقب ما مرا به من أحداث مميزة خلال العشر سنوات الماضية، لكنها في المقابل بصحة جيدة، وتحاول المضي قدمًا في حياتها.

والجدير بالذكر أن الثنائي قد وقعا اتفاق ما قبل الزواج ينص على عدم تقسيم أرباحهما الفردية التي جنياها خلال فترة الزواج، ولا يوجد طلب للحصول على الدعم المالي أو النفقة من الزوج، أي ستسير إجراءات الطلاق بسلاسة.

وأتت خطوة "ليام" المباغتة عقب انتشار أخبار تُفيد تبادل "مايلي" القُبل مع عشيقتها "كاتلين كارتر"، التي انفصلت مؤخرًا عن زوجها "برودي جينر"، حيث زعمتا أنهما تحاولان دعم بعضهما البعض بعد ما عانتاه بعد الانفصال.