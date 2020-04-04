مايلي سايروس تتبرع بـ10 ملايين دولار للمتضررين من "كورونا"

تعمل النجمة العالمية مايلي سايروس مع شركة مستحضرات التجميل "ماك" لمساعدة المحتاجين والمتضررين من فيروس "كورونا".

وأعلنت سايروس البالغة من العمر 27 عامًا والعلامة التجارية عن تعاونهما سويا، وقررا تخصيص 10 ملايين دولار من حملتهما السنوية Viva Glam لحوالي 250 منظمة محلية في جميع أنحاء البلاد من الذين تأثروا بشدة من الفيروس، ومن بين الخدمات والمساعدات، توصيل الطعام وعلاج المرضى ونشر الوعي حول العلاج .

ونشرت مايلي بيانًا للتعبير عن حماسها بالمشروع الخيري، قائلة:"أنا فخورة جدًا لأنه تم اختياري لإعلان جهود MAC ، إذا أن أحمر شفاه Viva Glam له مكانة خاصة في قلبي".

وأضافت مايلي: "كنت وجه وسفيرة Viva Glam في عام 2015، إن جهود VIVA GLAM لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الدعم المستمر لشركة ماك وأولئك الذين يشترون أحمر الشفاه VIVA GLAM ستذهب 100٪ من عائداته إلى هذه المنظمات المحلية".

كانت قد بدأت حملة شركة Viva Glam في عام 1994 للمساعدة في مكافحة فيروس الإيدز.

كان قد أثر فيروس COVID-19 على عدد من المشاهير في العالم ، مثل توم هانكس وريتا ويلسون وإدريس إلبا وآندي كوهين والأمير تشارلز، ومن بين الموسيقيين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، المغنية وكاتبة الأغاني جاكسون براون ، والمغنية ناتالي هورنر، ومغنية الأوبرا بلاسيدو دومينغو، والعازف بون جوفي ديفيد وآدم شليسنجر الذي توفي في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مضاعفات الفيروس.

وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5.862 شخصًا في الولايات المتحدة وأصيب 241.734 شخصا.

يشار إلى أن النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان قررت المساهمة بأرباح خط ملابسها الداخلية SKIMS Solutionwear الخاص بها في مكافحة فيروس "كورونا".

وستقوم مجموعة كارداشيان البالغة من العمر 39 عامًا بإعادة تجهيز مجموعة من خط الملابس يوم الاثنين 23 مارس، حيث ستذهب 20 في المائة من الأرباح إلى مؤسسة Baby2Baby وبرنامج الاستجابة للطوارئ الخاص بـ"كورونا".

يوفر الصندوق الأساسيات الأساسية للأطفال والأسر المتضررة من تفشي المرض، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعهدت الممثلة جيسيكا ألبا أيضًا يوم الخميس بالتبرع بـ 3 ملايين حفاض، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من لوازم الأطفال الأخرى.

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