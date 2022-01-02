مايلي سايريس تخلع ملابسها على المسرح خلال احياء ليلة رأس السنة

أحيت النجمة "مايلي سايريس" ليلة رأس السنة الميلادية في مدينة نيويورك حيث تعرّضت لموقف محرج جعلها مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

مايلي سايريس وموقف محرج على خشبة المسرح

أثناء تقديم عرضها الغنائي على خشبة المسرح في مدينة نيويورك تعرضت النجمة "مايلي سايريس" لموقف محرج للغاية، حيث كانت تغني أغنية Party in the USA.

وكانت مايلي ترقص على المسرح بشكل مثير بينما سقطت ملابسها في الجزء العلوي من جسدها مما أظهر صدرها العاري وجعلها في موقف محرج.

ردة فعل مايلي سايريس على الموقف المحرج

ولكن مايلي تداركت الموضوع سريعاً حيث أنها استمرت بالغناء وهي تعود للخلف حتى لا تظهر جزء جسدها العاري أمام الكاميرات.

وظهرت بعد ذلك وهي ترتدي "بليزر باللون الأحمر بينما كانت لا ترتدي شيء أسفله وقالت أمام الجميع: "حسناً الجميع ينظر إلي بالتأكيد الآن، ولكني لا زلت ارتدي معظم ملابسي التي كنت أرتديها على المسرح".

Miley Cyrus starting off 2022 with a bang @ChicksInTheOff pic.twitter.com/WcLy1aY5Hs — Barstool Sports (@barstoolsports) January 1, 2022

نبذة عن حياة مايلي سايريس المهنية والعاطفية

حصلت مايلي على شهرة واسعة من خلال مسلسلها الشهير من انتاج ديزني وهو Hannah Montana حيث بدأت ألبوماتها الغنائية تحقق نجاحات واسعة وكبيرة بعد ذلك.

ومن الناحية العاطفية تزوجت مايلي من النجم الأسترالي ليام هيمسورث ولكن زواجهما لم يدم أكثر من عام بالرغم من الحب الكبير الذي بينهما.