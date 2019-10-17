مايلي سايريس تضيف وشماً جديداً إلى مجموعتها.. وتكشف بأنها "قدوة سيئة"

نشرت مايلي سايريس في الفترة الأخيرة سلسلة من الصور التي تظهر علاقتها مع النجم كودي سيمبسون وذلك عقب انفصالها عن زوجها ليام هيمسورث وحبيبتها كيتلين كارتر.

فبعد الصورة المثيرة التي نشرتها وهي السرير بملابس داخلية وقناع الجوكر مع سيمبسون، نشرت مايلي يوم الثلاثاء الماضي صورةً أكثر إثارةً ممن قبلها وهي تضع يدها داخل سروال كودي بينما كانا قد حصلا على العديد من الوشوم على جسدهما.

وأضافت مايلي وشماً آخر إلى المجموعة التي نقشتها مع كودي سيمبسون، فشاركت صورةً عبر حسابها الخاص على إنستغرام مع متابعينها الذين يبلغ عددهم 100 مليون شخص وشماً على رقبتها من الخلف يظهر رقم 92 وهو تاريخ ميلادها.

وكانت الصورة باللونين الأبيض والأسود ومأخوذة من خلف كتفها الأيمن وهي ترفع شعرها بتسريحة ذيل الحصان وقد علّقت عليها: "عام القرد" إشارة إلى الحيوان المرتبط بالتقويم الصيني.

وخلال وقت لاحق نشرت صورة أخرى وهي في الحمام وعلّقت عليها: "هل تتذكرون عندما حاول الآباء منع أطفالهم من شراء ألبوماتي ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بي وحضور حفلاتي لأنني كنت مؤثرة سيئة"، وتابعت: "هل كنت أحد هؤلاء الأطفال؟ هل فعلت ذلك على أي حال؟".

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