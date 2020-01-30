مايلي سايريس تكشف سرّ عدم حضورها حفل غرامي 2020!

لم يكن حفل توزيع جوائز غرامي 2020 يعاني من نقص كبير في النجوم والمشاهير إلا أنه واحدة من اهم مغنيين البوب في العالم مثل مايلي سايريس كانت في عداد المفقودين في الحفل.

وبالرغم من اعتقاد معظم الناس في البداية بأن مايلي قررت عدم المشاركة في حفل هذا العام خاصةً وأنها لم تترشح لأي جائزة إلا أن الأمر لا يبدو كذلك.

ويبدو واضحاً بأن مايلي سايريس لم تتلقى أي دعوة إلى الحفلة على الإطلاق، فبعد ظهر يوم الاثنين الماضي نشرت مايلي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام يعود إلى فترة إصدارها ألبوم Bangerz القديم.

لكن تعليقها على مقطع الفيديو لفت انتباه الجميع حيث كتبت: "ونتساءل لماذا لم أعد مدعوة إلى حفلات توزيع الجوائز"، وعلّق العديد من المتابعين والمشاهير على المنشور فقالت ألكساندرا وانغ "لا تتغيري أبداً"، بينما أضافت ليزا رينا: "كنت سأبدلك مكاني لو كنت حصلت على دعوة واحدة".

ومن جهة أخرى كانت مايلي سايريس وليام هيمسورث قد أعلنا عن طلاقهما رسمياً وذلك بعد عام تقريباً من انفصالهما حيث أعلنت المحكمة طلاقهما رسمياً يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدأت بعد الانفصال بمواعدة كودي سيمبسون.

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