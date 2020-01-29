ليام هيمسورث ومايلي سايرس ينفصلان رسمياً.. وهذا شعور الأخيرة!

تزوجت النجمة "مايلي سايريس" من ليام هيمسورث في ديسمبر من عام 2018 لينفصلا بعد ذلك باشهر قليلة في أغسطس.

ومنذ الانفصال واعدت مايلي كودي سيمبسون حيث كشف مصدر قريب بأن علاقتهما رائعة ومايلي تبدو سعيدة للغاية معه، أما ليام هيمسورث فقد ارتبط بعلاقة عاطفية مع غابرييل بروكس.

ووفقاً لوثائق قانونية جديدة فقد أعلن الثنائي مايلي وليام طلاقهما بشكل رسمي يوم أمس الثلاثاء ويُعتقد بانهما قد وصلا إلى تسوية الطلاق الشهر الماضي حيث صرّح مصدر قريب "إن مايلي شعرت بالارتياح لأنهما توصلا إلى اتفاق الطلاق فهي تريد المضي قدماً".

أما حول أسباب الانقسام فقد ذكرت المستندات بأن السبب الرئيسي للانفصال هو الاختلافات غير القابلة للحل والتوفيق، كما أن مايلي لا تسعى للحصول على نفقة من الزوج ولم تكن هناك مطلوبات ملكية مجتمعية.

وبالرغم من علاقة الحب التي جمعتهما إلا أن بعض المصادر القريبة أيّدت انقسام الثنائي بسبب تغيير مايلي ميولها الجنسية في اختيار الشركاء حيث شوهدت بعد الانفصال وهي تقبّل كاتيلين على متن يخت في رحلتها إلى إيطاليا.

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