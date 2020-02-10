ما بعد الأوسكار.. كيم وكايلي تخطفان الأضواء بقَصَّة حورية البحر (صور)

مع انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار، تبدأ الحفلات الحقيقيّة ويبدأ التنافس بين النجمات حول أين منهن ستظهر بالإطلالة الأجمل والاكثر أناقة، وأيِّ منهن ستكون حديث الصحافة ومجلات الأزياء.

ورغم أن نجمتي تلفزيون الواقع "كايلي جينر" و"كيم كارداشيان" لم تدعيا لحفل توزيع جوائز الأوسكار لدورته الـ92 والمقام على مسرح دوبلي في مدينة لوس أنجلوس صباح يوم الإثنين، إلّا أنهما تعتبران من أهم المدعوات في الحفلات المُقامة ما بعد الاوسكار، إذ ينقسم نجوم هوليوود بين حفل مؤسّسة "ألتون جون للإيدز" وحفل "فانيتي فير".

تواجدت "كيم" وشقيقتها الصغرى "كايلي" في الحفل الذي أقامته مجلة "فانتي فير"، فتألَّقت "كيم" مُرتديةً فستان آيفوري غريب من توقيع مصمم الأزياء العالمي "ألكساندر ماكوين" جاء الجزء العلوي منه على شكل قماش ممزع بطريقة عشوائية، بينما تنورته جاءت بتصميم حورية بحر وطبقات من التول المموَّج.

وأكملت "كيم" إطلالتها بإسدال خصلات شعرها المبتل على جانبي كتفها، في حين طبَّقت مكياج عيون دخاني وكحل عينين أسود، وأحمر شفاه نود.

من جهة أخرى، اختارت "كايلي" فستان نيفي بقصة حورية البحر مُرصَّع بالكريستال بطريثة هندسية مبرزًا منحنيات جسدها المُثير.

وتواجد في الحفل عدد ضخم من النجمات العالميات أمثال عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيغان"، والممثلة الحسناء "جيسيكا ألبا"، وهنا نستعرض بعض الإطلالات:

كريسي تيغان

جيسيكا ألبا

أوليفيا وايلد

صوفيا فيرغارا

كيري واشنطن

إيميلي راتاجوسكي

نيكي هيلتون

هايلي بالدوين

دوناتيلا فيرساتشي

كيت هادسون