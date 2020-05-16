ما سبب زواج الأمير هاري من ميغان ماركل؟.. كبير خدم الأميرة ديانا يجيب

يعد الأمير هاري وميغان ماركل أحد أكثر الأزواج المحبوبين في العالم، كان حفل زفافهما، الذي تم في مايو 2018، يبث مباشرة في جميع أنحاء العالم، وإذا شاهدت الحفل، فلا يمكنك إلا ملاحظة الفرح الخالص والسعادة التي تنتشر من كليهما.

وعلى الرغم من التدقيق الإعلامي المستمر وانسحابهما من العائلة المالكة البريطانية، لا يزال الزوجان أقوى من أي وقت مضى - على ما يبدو لا شيء يمكن أن يمزقهما أبداً.

ووفقا لكبير خدم الأميرة ديانا السابق، بول باريل، أن السبب في زواج الأمير هارى من ميغان ماركل وحبه الشديد لها، ببساطة لأن ميغان تشبه إلى حد كبير والدة هاري، الأميرة ديانا. لذا، "هاري ذهب لزواج ميغان لأنها مثل ديانا".



ميغان ماركل والأميرة ديانا لديهما العديد من أوجه التشابه:

أشار باريل، أنه على الرغم من وجود أوجه تشابه بين الاثنين، إلا أنهما ربما اشتبكا مع بعضهما البعض، إذا حصلا على فرصة للقاء.

وأضاف أيضا أنه لا يعتقد ماركل هو نسخة طبق الأصل من ديانا، ومع ذلك. أعتقد أن الفرق الرئيسي بينهما هو أن ميغان لديها خطة اللعبة، في حين كانت ديانا شابة وساذجة".

بوريل ليس أول شخص يشير إلى أوجه التشابه بين ميغان ماركل والأميرة ديانا، حيث قارنت وسائل الإعلام المختلفة باستمرار بين الاثنين.

كما أشار الصحفي والخبير الملكي بيني جونور، يمكنك رؤية أوجه التشابه في جميع جوانب حياتهم ايضاً. فقد كان قرار تنحى الأمير هارى وميغان عن واجباتهم الملكة، مشابهاُ لقرار الأميرة ديانا عندما أعلنت فجأة عن قرار انفصالها عن الأمير تشارلز.

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