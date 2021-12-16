مدرسة هاري وويليام ترفض أي علاقة لها بمسلسل The Crown لهذا السبب!

طلب صنّاع مسلسل "The Crown" التصوير في أماكن عديدة من طفولة الأمير ويليام والأمير هاري من أجل انتاج المسلسل الملكي.

لكن هناك العديد من الأماكن التي رفضت هذه المطالب لأسباب عديدة منها عدم رغبتها أن يكون لها أي صلة بالمسلسل المثير للجدل.

مدرسة هاري وويليام القديمة ترفض تصوير المسلسل فيها

رفضت مدرسة إيتون كوليدج الداخلية والتي تقع في وندسور طلب المسلسل بالتصوير بداخلها، وهي مدرسة داخلية للبنين درس فيها كل من الأمير ويليام والامير هاري.

وكان صنّاه مسلسل The Crown يأملون بتصوير عدة مشاهد في مكان المدرسة واهمها ردت فعل الأمير ويليام عندما تلقّى خبر انهيار زواج والديه أثناء دراسته في ذلك الوقت.

أسباب رفض المدرسة للتصوير

كشفت المدرسة في بيان متعلّق بها بأنها لا تريد اي علاقة لها بمسلسل The corwn خاصة مع موجة الانتقادات الموجّهة إليه واتهامه بتقديم صورة غير حقيقية عن زواج الأميرة ديانا وحياتها داخل القصر.

وكانت المدرسة على دراية بأمر الانتقادات والتساؤلات التي وجّهت للمسلسل بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الذي أصدرته "نيتفليكس" والذي يتبنى وجهة نظر الأميرة ديانا.

أماكن أخرى رفضت التصوير لمسلسل The Crown

هناك عدة أماكن أخرى رفضت التصوير على أرضها منهم قصر باكنغهام ومنزل عائلة سبنسر النبيلة التي تنتمي إليها ديانا، وذلك بعد أن تقدّم صنّاع الفيلم بطلب التصوير هناك.