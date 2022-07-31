في حادثة صادمة مسلحون يتقحمون موقع تصوير .. تعرية واغتصاب الممثلات

حادثة صادمة جدًا تعرض لها طاقم تصوير أحد المسلسلات في جنوب أفريقيا بعد قيام عدد من المسلحين باقتحام موقع التصويل والاعتداء على طاقم العمل واغتصاب الممثلات

تفاصيل الاعتداء على موقع تصوير في جنوب إفريقيا

أصدر وزير الشرطة في جنوب أفريقيا بيان أوضح فيه تفاصيل الاعتداء على موقع التصوير، وخلال البيان قال الوزير: "هاجمت عصابة من المسلحين تتكوّن من 20 شخص تقريباً موقع للتصوير قرب بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا يوم السبت الماضي".

وتابع الوزير: "وهاجمت العصابة فريق العمل خلال تجهيزاته للمعدّات وتحضير الديكور من أجل البدء بالتصوير، حيث تعرّضت الشابات الممثلات في العمل إلى اغتصاب جماعي من قبل المسلّحين".

وأضاف الوزير: "تعرّضت الفتيات الممثلات إلى اغتصاب من قبل المسلّحين، حيث تتراوح أعمار الفتيات ما بين 18 إلى 35 عاماً، وكشفت إحدى الفتيات بأنها تعرّضت للاغتصاب من قبل 10 رجال، بينما أضافت أخرى بأنها واجهت الاغتصاب من قبل 8 رجال".

ولم تكتفي العصابة المسلّحة بالممثلات الفتيات واغتصابهن والاعتداء عليهن، بل توّجهت إلى فريق العمل من الرجال حيث إنهم تعرّضوا للاعتداء وجرّدوا من ملابسهم بالكامل.

ردة فعل الشرطة في جنوب أفريقيا

أكّدت الشرطة في جنوب أفريقيا بأنها اعتقلت ما يقارب ثلاثة أشخاص فقط من أصل 20 شخص مشتبه به في هذه الواقعة، كما أن البحث جاري عن الآخرين.

كما أن الشرطة كشفت بأن المشتبه بهم من العصابة المسلّحة هم أجانب وهم من عمال المناجم غير الشرعيين.