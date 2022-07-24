نجم هوليوودي شهير يتعرّض للهجوم من قبل الجمهور.. والسبب كانيه ويست

تعرّض النجم العالمي الشهير "كيد كادي" لهجوم عنيف من قبل الجمهور وذلك خلال احيائه حفلاً غنائياً على المسرح في مهرجان Rolling Loud.

كيد كادي يتعرّض لهجوم بسبب كانيه ويست

وكان النجم كيد كادي قد تعرّض لهجوم شديد على المسرح خلال تقديمه فقرته الغنائية خلال مهرجان Rolling Loud من قبل الجمهور، والذين قاموا برمي المخلفات عليه بطريقة صادمة ومحرجة

ومن جانبه وبعد هذا الهجوم المزعج من قبل الجمهور، قام النجم العالمي بمغادرة المسرح على الفور بعد أن رمى الجمهور عليه المخلفات والقاذورات.

وأشارت مصادر اخبارية قريبة بان السبب الرئيسي وراء هجوم الجمهور على النجم كيد كادي هو نجم الراب المثير للجدل كانيه ويست، فالأخير على عداوة مع كادي وهناك الكثير من المشاكل بينهما.

وكان كانيه ويست قد انسحب من تقديم فقرته الغنائية في مهرجان Rolling Loud حيث تم استبداله بالنجم كيد كادي وهذا ما سبب غضب كبير للجمهور.

كانيه ويست يثير جدل بمنشوره الاخير

وكان النجم والمغني الشهير "كانيه ويست" قد أثار جدلًا كبيرًا بعد أن شارك منشور له عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، قال فيه: "أريد الموت لمدة عام ثم أعود".

وانتقل المتابعون للتساؤل ما اذا كان هناك أمر خطير قد حصل معه وانه يحتاج الى وقت كبير لتخطي المشاكل التي واجهته، ومنها انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ووالدة ابنائه بعد خمس سنوات من الزواج ودخولها بعلاقة رومانسية جديدة مع بيت ديفيدسون.