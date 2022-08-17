مسلسلات تركية جديدة للموسم القادم.. لن تستطيع الانتظار

بعد النجاح الكبير الذي حققته المسلسلات التركية خلال هذا الصيف، حيث حصلت العديد من الأعمال على نسبة مشاهدات عالية جداً.

بدأ التحضير لعدد من الاعمال الجديدة والتي ستشعل المنافسة بشكل كبير بين عدد من النجوم، ومن ضمن النجوم الذين دخلوا الى سباق المسلسلات التركية للموسم الجديد كيفانش تاتليتوغ ونسليهان أتاغول وغيرهم من مشاهير تركيا.

قائمة بأهم المسلسلات التركية الجديدة للموسم القادم:

1- مسلسل اذا خسر الملك

يشهد هذا العمل عودة الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ وهو عمل مقتبس من رواية المعالجة النفسية جولسيران بودايجي.

ويدور العمل حول رجل نرجسي يدعى كنان متزوج من امراة تدعى هاندان ولكن لديه عشيقة أخرى ويعرف عنه انه زير نساء.

يعتقد هذا الشخص نفسه أنه غير قابل للتدمير الا انه يتعرض لموقف يحطمه ليبدأ بمراجعة طبيب نفسي من اجل العلاج

2- مسلسل هذا العالم لا يتسع لي

يدور المسلسل التركي حول جندي يدعى "جزائر" يضطر الى اخفاء ماضيه العنيف بعد ان يعيش حياة مختلفة بسبب زواجه من سيدة وقع بحبها، وهو من بطولة النجم التركي الشهير أوكتاي كارينارجا، ويدور المسلسل في اطار أكشن ودرامي.

3- مسلسل في نهاية الليل

يجمع هذا العالم الثنائي التركي الزوجان "نسليهان أتاغول" و "قادير دوغلو" في بطولة هذا المسلسل.

ةتدور قصة الرواية التي تم اقتباس العمل منها وتحمل نفس الاسم حول "ماجدة" التي تبلغ 30 عامًا، تعمل ماجدة محامية وتنتمي لعائلة فقيرة

تعيش ماجدة حياتها وهي تسمع قصة والدتها ابنة الباشا التي كانت تعيش في قصر وقصة حبها مع والدها

تتعرف ماجدة خلال زيارتها اسطنبول على "أحمد إيشيك" ابن عائلة ثرية جدًا. يقع أحمد بحب "ماجدة" الا انها لا تبادله نفس المشاعر.

رغم ذلك يقررا الزواج الذي لا يتم إلا بعد أن تتعرف المحامية على عائلة العريس وهم الشقيق الكبير "كاظم إيشيك" وزوجته "نيرمين"، وشقيقه الآخر "جيهانغير"، وابنة خالتهم "سيرا".

4- مسلسل اسطنبول الجديدة

هذا العمل مقتبس من المسلسل الأمريكي الطبي New Amsterdam وهو من بطولة النجم التركي الشهير اولاش تونا.

ويدور المسلسل حول قصة طبيب يدعى باريش غوفينار والذي يصبح رئيس للأطباء في المستشفى الذي ولد فيه.

5- مسلسل رجل القمامة

بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم التركي الشهير "اوراز كايغيلار أوغلو" في مسلسل هذا الصيف "ثلاثة قروش".

دخل النجم التركي في منافسة مسلسلات الموسم القادم من خلال مسلسل "رجل القمامة".

وتدور قصة المسلسل حول رجل يقع في حب فتاة ولكن يصبح مهووس فيها لدرجة الخطورة.

6- مسلسل المستقبل يدوم طويلاً

هو مسلسل مقتبس من المسلسل الأمريكي الشهير Beverly Hills 90210.

ويدور حول مجموعة من الشباب الأثرياء من المراهقين وطلاب الثانوية العامة ويناقش قضاياهم الاجتماعية والعاطفية بالاضافة الى قضايا حساسة.

7- مسلسل الفخ

يدور المسلسل حول قصة انتقامية بين رجل أعمال وشخص ضمن اطار الأكشن.