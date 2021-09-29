"حب منطق انتقام" يسرق جائزة العدسة الذهبية من "انت اطرق بابي".. والثنائي هاندا وكرم يغيبان عن الحفل!

أقيم حفل توزيع جوائز مهرجان العدسة الذهبية لعام 2021 في تركيا في دورته الـ25، وهو أحد أهم وأقدم المهرجانات الفنية هناك.

وحضر الاحتفال العديد من المشاهير الأتراك والمعروفين لدى الوطن العربي أبرزهم بورجو أوزبيرك ، الهان شين ،و مراد يلدريم برفقة زوجته إيمان الباني ، إلينا بوز ،سو بورجو، اونور ياران.

وحصل المسلسل التركي "حب منطق انتقام" على جائزة أفضل مسلسل خلال الحفل وهو من بطولة بورجو أوزبيرك والذي مثّل فيه شخصية "أوزان" المعروفة.

كما حصلت بطلة المسلسل الهان شين على جائزة أفضل ممثلة كوميدية رومانسية لهذا العام لتجسيدها شخصية "اسراء" في "حب منطق وانتقام".

وبالرغم من نجاح مسلسل "انت اطرق بابي" في تركيا والوطن العربي بأكمله وحصوله على نسبة مشاهدات عالية إلا أن مسلسل "حب منطق وانتقام" استطاع سرقة الجائزة منه.

وتسائل المعجبين حول غياب كل من النجمان كرم بورسين وهاندا آرتشيل عن الحفل وعدم تواجدهم هناك، حيث زعم الثنائي بأنه لم تتم دعوتهما للحفل.

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