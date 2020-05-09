مشاكل زوجية بين كيم كارداشيان وكاني ويست في الحجر الصحي.. إليك التفاصيل

تمضي نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان وقتًا كثيرًا مع زوجها مغني الراب كاني ويست وأطفالهما أثناء الحجر الصحي في منزلهما، إلا أنه يبدو أن تقربهما تسبب في زيادة المشاكل الزوجية بينهما.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن كيم وزوجها يُقيمان بعيدًا عن بعضهما في حجرات منفصلة أثناء عزلهما بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الصحيفة أن كيم وكاني يتجادلان ويتشاجران خلال هذا الوباء، حيث تشعر كيم بالجنون؛ لأنها اعتادت على الخروج، كما أنها تستغرق الكثير من الوقت بمفردها مع أطفالها.

وتسبب ذلك في تدهور علاقة الزوجان، حيث أن كيم محبطة من كاني وتعتقد أنه لا يتحمل ثقله في المسؤوليات العائلية، وتجد كارداشيان البالغة من العمر 39 عامًا أنه من المحبط أن زوجها لا يسألها كيف يمكنه المساعدة في تربية أطفالهما الأربعة ( نورث، سانت، شيكاغو، بسلم).

وتشعر كارداشيان أيضًا بالضيق لأنها تُركت لرعاية الأطفال، بينما يركز زوجها البالغ من العمر 42 عامًا على خط حذاء Yeezy الخاص به، ونتيجة لذلك، فإن كيم تشعر بأن جميع واجبات الأبوة تقع على عاتقها.

ولم تخف نجمة برنامج KUWTK صراعها مع التعليم المنزلي وترفيه أطفالها الأربعة في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتبعت العائلة قواعد الابتعاد الاجتماعي بسبب "كورونا".

وتردد أن كاني اصطحب الأطفال إلى مزرعته التي تبلغ قيمتها 28 مليون دولار في وايومنغ الأسبوع الماضي؛ ليمنح كيم استراحة من مسئولياتها.

كانت قد بثت كيم كارداشيان فيديو عن تعليم المكياج مؤخرًا، وقالت خلاله "أختبئ في غرفة الضيوف لأن أطفالي لن يتركونني وحدي"، ثم قاطعت ابنتها نورث عندما حاولت تصوير الفيديو.

يُذكر أن كيم كارداشيان كشفت مؤخرًا أن إنجابها لطفل آخر غير مطروح الآن، بعد أن أصبحت عالقة في منزلها مع أطفالها الأربعة أثناء الحجر الذاتي لفيروس "كورونا".

واعترف النجمة الأمريكية بأن هذه الأوقات الصعبة أوقفت خططها لإضافة طفل جديد لعائلتها، وقالت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا:" أن أكون في المنزل مع أربعة أطفال، وإذا فكرت لمدة دقيقة في أنني أريد طفلًا آخر، فهذا أمر صعب حقًا.

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