مشاهير هوليوود.. ربحوا ملايين ثم أعلنوا إفلاسهم

يعيش الغالبية العظمى من الناس ضمن حدود ظروفهم المادية، ويتخيل المرء أنه إذا تحصّل بطريقة ما على بعض الملايين، فلن يضطر للقلق بشأن الأمور المالية مرة أخرى، ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس حقيقيًا كما أثبت بعض أبرز نجوم هوليوود.

فوفق مجلتي "تي في أوفر مايند" و"تشيت شيت" وصحيفة "بيزنس إنسايدر"، كلما زاد الدخل السريع، زاد معدل الإنفاق في بعض الأحيان، وفيما يلي جلبنا لكم نجوم أشهروا إفلاسهم بعد ربح الملايين:

مايكل جاكسون

من الصعب تخيل أن ملك البوب أنفق كل ثروته، ولكن الحقيقة أن "مايكل جاكسون" مات مدينًا بأكثر من 400 مليون دولار في عام 2009، بعد أن تورط في عدة فضائح متعلقة بالتحرش بالأطفال.

نيكولاس كيج

نيكولاس كيج من أبرز نجوم هوليوود وأعلاهم أجرًا، حيث جمع حوالي 40 مليون دولار في عام 2009 وحده، ولكن إسرافه الملايين على شراء العديد من المنازل والسيارات والتحف النادرة، اضطره لإعلان إفلاسه في عام 2015، بعد أن بدد ثروته البالغة 150 مليون دولار.

مايك تايسون

ربح النجم البارز حوالي 400 مليون دولار خلال مسيرته المهنية، ولكن عندما توقف عن الملاكمة في عام 2003 كان مدينًا بـ 23 مليون دولار، وأعلن إفلاسه وحُكم عليه بالسجن.

50 سنت

جمع الممثل ومغني الراب الشهير الملايين على مدار مسيرته المهنية التي بدأت في التسعينات، ولكنه أنفقها وأصبح مدينًا بـ 32.5 مليون دولار في عام 2015 بعد تورطه في دعاوي قضائية مرتبطة بعدم دفع النفقة، مما أدى إلى إعلانه الإفلاس في العام التالي.

ويسلي سنايبس

ربح نجم الأكشن الملايين عبر مسيرته المهنية الطويلة، ولكن نفقاته كانت دائمًا أكبر، وفي عام 2013 كان مدينًا بـ 12 مليون دولار إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، مما أدى إلى سجنه، وركود حياته المهنية في هوليوود.

بريندان فريزر

بعد نجاحه في فيلم "المومياء" والأفلام التالية، جمع بريندان ثروة من أعماله في هوليوود كان من المفترض أن تكفيه لبقية حياته، ولكنه أصبح الآن مفلسًا، ومستعدًا للحصول على أي عمل في هوليوود لدفع نفقة طفله.

جوني ديب

تعرض جوني، والذي اُعتبر خامس أعلى مشاهير هوليوود أجرًا في عام 2016، لانتقادات شديدة بسبب إسرافه المبالغ فيه بما في ذلك 18 مليون دولار على يخت طوله 50 مترًا و4 ملايين دولار على ألبوم فاشل، حتى أصبح مدينًا بـ 40 مليون دولار.

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