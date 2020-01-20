مصممة الأزياء "ميشا نونو" تعلن عن مشروع مفاجأة.. والتكهنات تشير لصديقتها ميغان ماركل

وسط ما يثار من جدل وتكهنات حول ميغان ماركل زوجة الأمير هاري وحياتها الجديدة، أثارت صديقتها مصممة الأزياء الشهيرة "ميشا نونو" فضول الكثيرين بشأن مشاركتها لميغان في مشروع جديد لها.

وأثارت "ميشا"، وهي صديقة مقربة لميغان، فضول متابعيها عندما أعلنت على انستغرام أنها ستطلق جولة أزياء في تورنتو بكندا.

وحسبما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت ميشا في منشورها: "مرحبا، إننا نعمل حاليًا على تعاون مميز جدًا ونريد أن نعرف تكهناتكم حول ماهية هذا التعاون".





وبالإضافة إلى منشورها المحير، أعلنت ميشا أنها ستطلق جولة أزياء في تورنتو من 24 لـ 26 يناير، وواشنطن في يوم 31 يناير، مما أشعل فتيل التكهنات بشأن أنها قد تتعاون مع ميغان، خاصة أن ميغان تعيش حاليًا في كندا، وهي أولى محطات جولة ميشا.

كما تشير العديد من التكهنات إلى أن ميغان قد تسافر في رحلة مدتها 5 ساعات من أجل لقاء ميشا في تورنتو عند وصولها يوم الجمعة المقبل، بينما أشارت أخرى إلى أنه قد تزور ميشا صديقتها ميغان في فانكوفر.

ويجدر بالذكر أن آخر لقاء جمع بين الصديقتين، كان خلال حفل زفاف ميشا الفاخر في روما، في سبتمبر العام الماضي، كما يُذكر أن آخر تعاون بينهما كان في سبتمبر 2019 أيضًا، حيث تعاونت ميغان مع صديقتها لإطلاق مجموعة أزياء بالتعاون مع مؤسسة "سمارت ووركس" الخيرية لتشجيع السيدات غير المقتدرات على العمل مع التكفل بتوفير وظيفة لهن وبملابسهن الخاصة بالعمل.

وفيما يتعلق بجدول أعمال هاري وميغان حاليًا في أعقاب تخليهما عن مهامهما الملكية والعمل على بناء حياتهما الخاصة مع طفلهما آرتشي، ذكرت تقارير أن هاري تعاقد مع تطبيق Apple TV+ لإطلاق 6 أجزاء من برنامج وثائقي يركز على الصحة العقلية، وذلك بالتعاون مع أوبرا وينفري.

كما ذكرت تقارير أخرى أن ميغان كانت قد احتفظت بفريقها من وكلاء نجوم هوليوود وخبراء الدعاية، وتجري مناقشات بالفعل مع فريقها بشأن المشاريع المستقبلية بعد تخليها عن مهامها الملكية.

هذا ولا تزال ميغان حاليا في كندا وطفلها آرتشي معها، بينما لا يزال الأمير هاري في بريطانيا للمشاركة في اجتماعات تتعلق حول مستقبله وميغان.