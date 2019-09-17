مصمم أزياء فيلم Hustlers يكشف أسرار زي "جينيفر لوبيز" الراقص!

أدهشت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" الجمهور في بداية فيلم Hustlers عندما ظهرت بملابس داخلية فضية لامعة وجاكيت مطابق نسّقته مع كعب عال وقبعة من نفس النوع.

وكشف مصممو الأزياء في الفيلم عن أسرار هذه المجموعة المثيرة التي ارتدتها جينيفر حيث اعترف المصمم بأنه كان قلقاً في البداية لأن الزي كان يبدو صغيراً.

وصرّح مصمم الأزياء ميتشيل ترافرز لمجلة Vanity Fair إن تصميم هذا الزي تطلب إبداء الجاذبية الجنسية بينما يتمسك بتصنيف R لتقييم الأفلام، حيث قال: "كنت أعلم أن الفيلم سيرضي الجميع وهو لن يكون مثل أي فيلم شاهدوه من قبل".

أما عن تصميم الزي فقال: "كان لدي خياط رائع قام يدوياً بخياطة سلاسل من حجر الراين الصغيرة، لقد قمنا بالكثير من البحث والتطوير للعثور على شيء يمكن أن يمتد في كل اتجاه خلال رقص جينيفر لوبيز".

وخيّط الزي على جينيفر لوبيز وهي على المسرح لضمان تغطية جميع الأماكن الصحيحة أثناء رقصها فتحدث حول الموضوع: "اضطررنا إلى خياطة الزي عليها على خشبة المسرح حتى نتمكن من التأكد من عدم حدوث أي شيء".

ويبدو أن هذا المشهد الذي جاء في بداية الفيلم لمدة 10 دقائق كان مهماً لجينيفر لوبيز وشخصيتها لأنه وضعها كنجمة مخضرمة في هذه التجربة.

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